''Cette affaire doit être traitée au niveau du club'', estime Urios après la suspension de Petti

L'entraîneur de l'UBB Christophe Urios a réagi à la suspension de son joueur Guido Petti suite à la divulgation d'anciens tweets à caractère racistes.

L'Argentine et sa sélections sont dans la tourmente après que d'anciens tweets à caractère xénophobes de trois joueurs ont été mis au jour. Le Bordelais Guido Petti fait partie des éléments des Pumas qui ont été suspendus par la Fédération argentine suite à la diffusion de tweets postés en 2012. Suite à cette annonce, la formation bordelaise a rapidement réagi avec un communiqué. "Les propos tenus sont complètement contraires aux valeurs prônées par l’Union Bordeaux Bègles, qui s’est construite dans le respect et la multiculturalité, et nous les condamnons fermement. Nous tenons aussi à exprimer notre surprise, car ces tweets sont à l’opposé du garçon équilibré et irréprochable que nous avons accueilli à l'UBB en début de saison." Si Petti s'est publiquement excusé à l'instar du Parisien Pablo Matera, également concerné par cette affaire, il sera entendu par la direction de l'UBB. Trois Pumas dont Pablo Matera et Guido Petti suspendus pour propos xénophobesLe président Laurent Marti ainsi que Christophe Urios ont besoin de discuter avec le deuxième ligne argentin. "Cette affaire doit être traitée au niveau du club", a indiqué l'entraîneur via le Midi Olympique. Ce dernier se dit abasourdi et confie devoir réfléchir. Petti sera-t-il également sanctionné par l'UBB ? Ce pourrait être une éventualité car l'image du club a également été impactée par cette affaire. Il faudra attendre qu'il rentre en France. Urios a déjà eu des joueurs argentins sous ses ordres et il n'a "jamais ressenti ça". Pour lui, il pourrait s'agir d'une erreur de jeunesse de la part d'un joueur qui n'a pas tout de type de comportement avec Bordeaux. Toujours est-il que Petti comme Matera doivent en assumer les conséquences aujourd'hui. Celui-ci sera aussi entendu par la direction du Stade Français.