C'est passé inaperçu mais 6 mois après sa signature, le nouveau titan du Racing a enfin fait ses débuts en Top 14

Veikoso Poloniati, 2ème ligne de 2m03 et plus de 130kg, a enfin fait ses débuts sous les couleurs du Racing. Il était temps !

Six mois ! Six longs mois que les supporters du Racing attendaient de le voir sur un terrain. Lui ? C'est Veikoso Poloniati, le genre de gars qui ne passe pas inaperçu dans un groupe, encore moins sur une pelouse. Car s'il n'est pas un grand bavard, le Tongien a pour lui de posséder des mensurations qu'on ne croise pas tous les 4 matins (2m03 pour 130kg). Alors justement, au moment où il effectuait sa première apparition de la saison samedi dernier, de nombreux regards devaient être braqués sur lui. Il faut dire que cela faisait près de 6 mois que les Ciels et Blancs attendaient enfin de pouvoir aligner leur poutre tongienne, lui dont la signature était annoncée en début d'été dernier. Entre temps, le gaillard de 27 ans avait disputé une partie du NPC avec sa province de Manawatu, avant de s'octroyer du bon temps dans le Pacifique, auprès des siens.

Et puis le temps est passé et finalement, l'ancien 2ème ligne des Moana Pasifika n'est arrivé dans les Hauts-de-Seine qu'en toute fin d'année dernière. Un peu de temps d'adaptation pour se familiariser avec l'encadrement du Racing durant de la Champions Cup et in fine, les Franciliens ont pu voir leur colosse débuter face à La Rochelle. Sorti peu après la mi-temps, le natif d'Auckland a néanmoins pu faire rugir de plaisir les travées de la Paris La Défense Arena sur quelques-unes de ses charges. Celles qui ont pu laisser déjà entrevoir que Poloniati n'aurait certainement que peu d'équivalents en termes de puissance dans l'Hexagone. Que l'on salive de voir ses duels face à Many Meafou ou Will Skelton...

