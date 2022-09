TOP 14. C'est passé complètement inaperçu mais Gael Fickou vient de fêter ses 10 ans de carrière !

Actuellement blessé, Gael Fickou vient pourtant de fêter ses 10 ans de carrière, débutée en Top 14 en 2012 ! Le temps passe...

10 ans déjà... Le 25 septembre dernier, Gaël Fickou ne jouait pas mais fêtait néanmoins ses 10 ans de carrière professionnelle. Fin septembre 2012, à tout juste 18 ans, le natif de La Seyne-sur-Mer faisait en effet ses débuts en Top 14 face à Mont-de-Marsan, sous les couleurs du Stade Toulousain qu'il avait rejoint à l'intersaison. Quelques semaines plus tard, ses performances intéressantes et les blessures des uns et des autres le propulsaient titulaire en coupe d'Europe et il marquait un essai sensationnel. On se souvient aussi que Brian O'Driscoll en personne faisait des louanges du 3/4 centre français, et la hype était partie...

Annoncé comme l'un si ce n'est le plus grand espoir du rugby français à l'époque, "la Fick" a en ensuite connu bien d'autres, des rencontres de haut niveau. Aujourd'hui capé 71 fois en Bleu (le record du groupe France actuel) et vainqueur du Grand Chelem en 2022, le centre de 28 ans culmine à 164 matchs de Top 14 et une grosse trentaine en coupe d'Europe. Pour 49 essais inscrits dans notre championnat, que ce soit sous le maillot toulousain, parisien ou du Racing désormais. Si sa première partie de carrière n'a pas été un long fleuve tranquille pour celui dont on en attendait tant, le président de l'US Seynoise a mûri dans son jeu de saison en saison, jusqu'à devenir un titulaire indiscutable en Bleu depuis 3 ans maintenant. L'un des leaders du XV de France actuel, par ailleurs capitaine de la défense. Qui, blessé à l'heure d'écrire ces lignes, devrait faire son retour le week-end prochain, face à Pau. Une très bonne nouvelle, en vue de la tournée de novembre...