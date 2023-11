''C'est comme si tu refusais de manger du caviar'', cette décision ne passe pas chez cet ancien Tricolore

Via RMC, l'ancien joueur du XV de France Denis Charvet est revenu sur la décision d'Antoine Dupont de se lancer dans l'aventure rugby à 7 en vue des JO.

Au cas où vous auriez dormi pendant les sept derniers jours, difficile de passer à côté de l'information de cette semaine sur la planète ovale. Même les astronautes de la station spatiale internationale sont au courant : Antoine Dupont a fait le choix de délaisser un temps le XV de France pour poursuivre son rêve de médaille olympique.

S'il est titulaire à l'ouverture ce samedi avec Toulouse face à Castres en Top 14, il va prochainement rejoindre l'équipe de France à 7 avec l'espoir d'accrocher une place dans le groupe qui jouera le tournoi lors de Paris 2024. Pour l'heure, rien ne garantit que le meilleur joueur du monde à XV en 2021 répondra aux exigences de la discipline et du staff. Néanmoins, après la déception liée à l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, le demi de mêlée du Stade Toulousain est décidé à tout donner, avec l'humilité qui le caractérise, pour participer aux Jeux olympiques. Et ce, aux dépens d'un potentiel deuxième Grand Chelem avec le XV de France.

Les Bleus vont jouer trois matchs à domicile en 2024 comme cela avait été le cas en 2022. Un avantage qui la quête d'une deuxième victoire. Denis Charvet, qui a joué et remporté lui aussi plusieurs fois le Tournoi, pensait à ce titre qu'il ferait machine arrière comme il l'a expliqué pour RMC via La Dépêche. "Je respecte sa décision, elle lui appartient. Jusqu'au dernier moment, je pensais qu'il refuserait. Pourquoi ? Parce que les VI Nations, c'est sacré, c'est le Graal, c'est comme si tu refusais de manger du caviar".

Peut-on refuser de jouer avec le XV de France ? Oui. Fabien Galthié a expliqué lors de sa récente conférence de presse que les joueurs appelés étaient libres de ne pas rejoindre Marcoussis. Et ce, en dépit du règlement de World Rugby. Le sélectionneur, qui a discuté avec son capitaine, sera donc privé de l'un de ses leaders. Et sans doute de son meilleur joueur. Mais c'est un choix qu'il respecte.

Un joueur qu'il a tenu à aligner en quart de finale face aux Boks à la Coupe du monde quelques semaines seulement après une fracture au visage. C'est dire l'importance que le demi de mêlée possède au sein des Bleus. "C'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui et il va louper ce qui se fait de mieux dans le rugby international", ajoute Charvet.

Cette décision, Antoine Dupont l'a prise non seulement en accord avec le staff tricolore, mais aussi celui du Stade Toulousain, qui devra faire sans lui pendant plusieurs semaines, et la FFR. Si le Tournoi va perdre temporairement l'un de ses visages les plus connus, le rugby à 7 va à l'inverse profiter de son aura médiatique. Ce sera à n'en pas douter un plus pour la discipline qui va de fait être sous les projecteurs. Mais un homme peut-il faire la différence à lui tout seul ?