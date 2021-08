Ces transferts en Top 14 qui ont secoué la planète ovale

Le transfert annoncé de Cheslin Kolbe de Toulouse à Toulon nous rappele que le monde du rugby a déjà connu des transferts qui ont fait couler beaucoup d'encre.

TRANSFERT. Top 14. Finn Russell va-t-il devenir le joueur le mieux payé du monde ?La semaine passée, l'annonce de transfert qui était sur toutes les bouches, c'était celle de l'Écossais Finn Russell du Racing 92 au Japon. Mais en l'espace de quelques jours, le départ hypothétique de l'ouvreur du Chardon en Asie a été relégué au second plan. La faute à cette rumeur, depuis confirmée, qui fait état de la signature pour trois ans du Sud-Africain Cheslin Kolbe à Toulon. Et ce, avant la fin de son contrat avec le Stade Toulousain avec qui il vient de remporter la Champions Cup et le Top 14. Rien que ça. Une information qui fait parler bien au-delà des frontières du Top 14. Et pour cause, le 3/4 est l'un des joueurs les plus spectaculaires des dernières années. Champion du monde avec l'Afrique du Sud en 2019 au Japon, il est une des stars de l'ovalie. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'un transfert secoue le monde du rugby. Top 14. Cheslin Kolbe, de la folle rumeur au transfert de l'année

Avant Kolbe, avant Jonny, avant Sonny, il y a eu Tana. La signature du centre All Black Tana Umaga en 2006 par le Rugby Club toulonnais et son président Mourad Boudjellal reste à ce jour l'un des transferts les plus incroyables du rugby moderne. Et pour cause, la légende all black avait rejoint le RCT pour une pige de huit matchs entre octobre 2006 et janvier 2007. La formation varoise évoluait alors en Pro D2. Son arrivée à Toulon s'était faite en grandes pompes puisque Tana Umaga avait reçu la médaille d'or de la ville des mains du maire. Avec le Néo-zélandais dans ses rangs, le RCT avait enchaîné sept victoires en huit rencontres. Son transfert avait ouvert la porte à ceux de Sonny Bill Williams ou encore Jonny Wilkinson pour ne citer qu'eux.