Ce (gros) détail qui pourrait permettre à Kotaro Matsushima de faire la diff' en Top 14

Le 3/4 japonais Kotaro Matsushima a commencé à s'entraîner à Clermont. Star de la Coupe du monde au Japon, il nourrit de grandes ambitions en Top 14.

N'en déplaisent aux supporters des Brave Blossoms, les internationaux japonais n'ont pas laissé un souvenir impérissable en Top 14. Récemment, le talonneur Takeshi Hino n'a joué que trois matchs avec le Stade Toulousain. Avant lui, Ayumu Goromaru, star du Mondial anglais avec le Japon, avait fait pschitt à Toulon. Néanmoins, un de leur compatriotes pourrait bien changer la donne : Kotaro Matsushima. L'ailier polyvalent a été une des stars de la Coupe du monde au Japon. Avec ses cannes de feu, il a fait toutes les misères du monde aux défenses de l'Ecosse et de l'Irlande. C'est un très beau coup qu'a réalisé l'ASM. Les attentes sont grandes autour de lui. Mais sera-t-il en mesure d'y répondre ? La jurisprudence Goromaru en refroidie pour le moment certains. VIDÉO. Kotaro Matsushima déchire la défense canadienne et offre un caviar à son ailierPour la petite histoire, Kotaro Matsushima a déjà joué en France. C'était du côté de Toulouse en 2011/2012 mais il n'avait pas réussi à s'imposer. Le Stade avait eu le nez creux avec lui et aurait aimé en faire une star. A l'époque, il voulait déjà faire ses preuves, ne serait-ce qu'à l'entraînement, mais une blessure a rapidement mis fin à ses ambitions. Il n'a finalement joué qu'un match avec les Espoirs. De cette expérience, il ne reste finalement que de la frustration. C'est un peu un point commun aux joueurs japonnais venus en France. L'un des principaux problèmes réside dans la difficulté pour communiquer ne serait-ce qu'en anglais à défaut de parler français. Il l'avait vécu à Toulouse. Mais à Clermont, il aura un avantage que ces compatriotes n'avaient pas. Il confie ainsi au Midi Olympique :

C'est vrai que pour l'heure, les joueurs japonais qui sont venus ont été très frustrés de leur passage. Mais par rapport à eux, j'ai une chance : celle de parler anglais, ce qui n'était pas leur cas. Cela me permet d'échanger avec les autres, de passer du temps avec mes coéquipiers, en attendant de parler un peu mieux français.

Né en Afrique du Sud, passé par l'Australie, l'international japonais au parcours atypique ne devrait donc pas avoir de mal à prendre ses repères dans l'effectif en dehors du pré avant de briller sur la pelouse. Ce sera son prochain objectif avant de devenir le premier joueur japonais à marquer en Top 14. Compte tenu de ses performances en sélection en club avec Suntory en Top League, cela pourrait arriver plus tôt que prévu. Il nous tarde de le voir relancer depuis le troisième rideau. Porté sur la vitesse et l'évitement, il pourrait très certainement disputer la place de chouchou du public à Cheslin Kolbe. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il espère que ses performances en France et Europe donneront une "bonne image du rugby japonais. [...] Et qui sait, si je réussis, peut-être que le regard sur les joueurs japonais va changer et que des opportunités s'ouvriront à d'autres après moi". Qu'il se rassure, cela fait déjà quelques années que le rugby international, et notamment en Afrique du Sud et en France, ne prend plus les Japonais à la légère.