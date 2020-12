Brive l'emporte à Castres grâce à un Laranjeira en folie ! [VIDEO]

Hier soir, Brive a réalisé un deuxième acte de feu pour s'imposer à Castres 24 à 25. Le CAB doit beaucoup à son arrière Laranjeira, auteur de 20 points.

Ce mardi soir, le CO recevait Brive dans le cadre du match en retard de la 4ème journée journée. Après deux défaites consécutives à domicile contre Bordeaux et Clermont, les Tarnais n'avaient pas le droit à l'erreur face à un concurrent direct au classement (le 12ème face au 13ème). En réaction de quoi, Castres à démarré tambour battant cette partie. Dominateurs dans les collisions, bien plus réalistes que leur adversaire du soir, les hommes de Reggiardo concrétisaient leur domination par un essai de Peterse (14ème) en puissance, puis un autre de Nakosi en bout de ligne sept minutes plus tard, sur lequel le deuxième ligne sud-africain était de nouveau impliqué.

Dans la foulée, Brive tentait bien une réaction d'orgueil mais rien n'y faisait. Les rebonds étaient du côté castrais et le futur toulousain Anthony Jelonch ramassait un ballon cafouillé par le demi de mêlée corrézien pour plonger dans l'en-but. Avant même la pause, le bonus offensif était dans l'escarcelle des locaux et on pensait le match plié (21 à 6 à la 37ème). Mais c'était sans compter sur un revirement de situation des plus inattendus en suivant.

Au retour des vestiaires, les partenaires de Said Hirèche n'étaient plus les mêmes et confisquaient complètement la gonfle à des Tarnais apathiques. On le sait, à ce niveau-là défendre entraîne souvent la faute. Les Corréziens l'avaient bien compris et se servaient des 9 pénalités concédées par les locaux en seconde période pour prendre les points et grapiller leur retard grâce au pied de l'impeccable Laranjeira. L'arrière du CAB, auteur d'un 7 sur 8, permettait donc aux siens de revenir complètement dans la partie à l'heure de jeu (21 à 15), avant qu'Alex Muller ne soit à la conclusion d'un break d'Olding et ne vienne annoncer une fin de match de folie (24 à 22 à la 68ème). Et comme si cela ne suffisait pas, Thomas Laranjeira venait agrémenter sa performance de la pénalité de la gagne, de plus de 50 mètres s'il vous plaît ! 20 points personnels, une dixième position au classement pour ses troupes et une première victoire à Castres depuis 25 ans pour le CAB. What else ?