Bordeaux-Bayonne : à quelle heure et sur quelle chaîne voir ce duel du Top 14 ?

Samedi soir, Chaban s’enflamme pour un Bordeaux-Bayonne électrique. Entre retours majeurs côté UBB et ambitions bayonnaises, ce duel de la 8e journée a tout pour faire des étincelles.

Choc du Sud-Ouest ce samedi 25 octobre avec un alléchant Bordeaux-Bègles vs Aviron Bayonnais pour le compte de la 8e journée de Top 14. Un duel aux accents basques et girondins qui sent bon les troisièmes mi-temps animées… mais surtout un vrai test pour deux équipes en quête de constance.

Choc à Chaban

Coup d’envoi à 21h, au Stade Chaban-Delmas, une enceinte où les Bayonnais n'ont jamais gagné. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ en prime time. Votre match de Rugby Toulouse/Toulon et Bordeaux/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Côté compos, Bordeaux récupère du lourd avec les retours de Lucu, Buros, Retière et Tameifuna. Une sacrée bonne nouvelle pour Yannick Bru qui pourra compter sur une charnière 100 % internationale et une première ligne renforcée.

Un match à ne pas manquer, qui pourrait peser lourd dans la course aux six.

Bayonne, de son côté, débarque avec ambition. Trois joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer les tests de novembre pourraient être titulaires (Esteban Capilla, Alexandre Fischer et Cheikh Tiberghien).

Des retours précieux

Sans oublier la première apparition du pilier droit Fepulea’i, très attendu dans les rangs ciel et blanc. Sud Ouest avance également la présence en 10 du Gallois Gareth Anscombe.

Malgré quelques absents notables à l’infirmerie, l’Aviron reste fidèle à son identité : un rugby engagé, et des joueurs de talent qui jouent sans se poser de question et avec beaucoup de justesse.

Sur le papier, l’UBB part favorite, surtout à domicile, même si les Basques occupent la deuxième place du classement. Une équipe bayonnaise qui est déjà allée s'imposer sur la pelouse de l'USAP en début d'exercice.

Le duel entre les deux packs promet des étincelles, et certains duels vaudront le détour. Un match à ne pas manquer, qui pourrait peser lourd dans la course aux six. Alors, à vos agendas : samedi, 21h, Canal+.