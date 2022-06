BIARRITZ. Nouvel épisode au BO, rififi entre l'association et les féminines

Ce vendredi, France Bleu nous informe que l'association du Biarritz Olympique a décidé de se séparer de l'équipe féminine sénior. Un énième bouleversement dans une saison éprouvante.

Comme si cela ne suffisait pas, voilà maintenant que l'équipe féminine du Biarritz Olympique se retrouve dans la tourmente. En effet, l'association du BOPB a décidé de se séparer de son équipe féminine, qui évoluait jusqu'à présent en Fédérale 2, éliminée cette saison en demi-finale par Nérac. C'est en tout cas ce que révèle France Bleu, ce vendredi. David Couzinet, président de l'association, s'en est d'ailleurs expliqué pour le site. Il s'agit d'un changement de structure, l'équipe féminine se dirigeant vers la FAR (Féminine Athlétiques Rugby) : ''Cela ne veut pas pour autant dire que les féminines vont disparaître. Il s’agit d’un transfert de structure [...] Le FAR est quelque part financé par la structure professionnelle via la buvette qu'elles tiennent à Aguilera, lors des matches de l'équipe pro. L'association BO ne voit pas un centime et je pense que depuis notre arrivée, on a fait beaucoup pour elles, mais aujourd’hui elles semblent être plus proches de la section professionnelle et quelque part, elles ont pris parti ou se sont tournées vers la SASP.''

Une affaire supplémentaire au sein d'un club qui n'en finit plus de défrayer la chronique, entre multiples accrocs opposant la section amateur à la section professionnelle. France Bleu poursuit en affirmant que certaines joueuses, ont fait partie des signataires dans le but d'organiser une Assemblée Générale. Laquelle, pour rappel, demandait la révocation des Galactiques à la tête de la section amateur. L'association informe également que la démarche se rapproche d'une volonté de la FFR, d'affilier les équipes féminines séniors aux structures professionnelle. France Bleu termine en affirmant que l'association garde en revanche, l'équipe féminine cadette.