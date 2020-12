Bayonne - Pau à son tour reporté

Après les nombreux cas de Covid recensés au sein de l'Aviron, le club a été fermé une semaine par l'ARS locale, rendant le match contre Pau injouable samedi.

Leicester frappé par le Covid, qu'en est-il de Bayonne ?

On s'en doutait après les révélations d'un cluster du côté de l'Aviron Bayonnais, c'est désormais certain : la rencontre entre Bayonne et Pau ne se jouera pas ce samedi. Après la décision de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine de fermer entièrement le club basque pour 7 jours, la LNR a en effet naturellement officialisé le report de ce match comptant pour la 13ème journée de Top 14.

Il faut dire que la totalité des pensionnaires de Jean-Dauger (effectif, staff, administration) ont été placé à l'isolement jusqu'au 2 janvier inclus, rendant la tenue de la partie le jour-même impossible. Il s'agit donc de la seconde rencontre consécutive décalée pour les Ciels et Blancs après celle du week-end dernier contre Castres.

Faisant suite à la décision de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine de fermer le club de l’Aviron Bayonnais pour une durée de 7 jours, et dans l’attente de résultats des tests médicaux complémentaires, le Bureau de la LNR a décidé le report à une date ultérieure de la rencontre Aviron Bayonnais / Section Paloise Béarn Pyrénées, initialement prévue le samedi 2 janvier à 18h. - Communiqué de la LNR