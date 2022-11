Avec 6 défaites consécutives, le CA Brive est-il (déjà) sérieusement menacé ?

Largement battu par Pau, le CA Brive concède sa sixième victoire consécutive. Une spirale infernale qui pourrait rendre la saison très triste en Corrèze.

La saison dernière, le CA Brive et l’USAP avaient un avantage. Ce dernier était constitué par le Biarritz Olympique, incapable de se dépêtrer du titre de lanterne rouge. Les Basques l’ont occupé sur 19 des 26 journées de la saison régulière. La première division avait des allures de marche beaucoup trop haute pour eux. Cette année, le flou est de mise. Avec un promu, l’Aviron Bayonnais, qui réalise un début de saison flamboyant, la place du fond est libre. Peu porté par un recrutement limité, le CA Brive et ses supporters pouvaient avoir peur en début de saison.

Brive ne veut pas penser à la Pro D2

Toutefois, les résultats ont donné de l’espoir aux Coujoux. Ainsi, les courtes défaites face à Lyon, Montpellier et Castres ont montré qu’ils avaient de belles réserves. Mieux encore, les victoires contre Bayonne et Brive laissaient croire que l’avenir serait un peu plus optimiste pour Paul Abadie et ses coéquipiers. Néanmoins, cette dynamique encourageante a été stoppée net le 8 octobre dernier. En déplacement à Toulon, l’écurie blanche et noir sombre sur le score de 47 à 0. La semaine suivante, le tarif est similaire face au Stade Toulousain. Comme une spirale infernale, la machine n’a pas pu s’arrêter. Désormais, les Brivistes en sont à leur sixième défaite consécutive. Après la défaite à Pau, Matthieu Voisin a déclaré ceci à Rugbyrama :

C'est une défaite de plus, mais si on chute maintenant, la fin de saison va être très longue ! On a un maillot avec une histoire, des supporters encore nombreux, il faut leur faire honneur et tout faire pour maintenir ce club. Je ne vois pas ce club en Pro D2 à l'avenir ! On va s'en sortir tous ensemble.”

Avec leur capitaine iconique Saïd Hirèche toujours à l’infirmerie et le remerciement de Jeremy Davidson, le changement de dynamique doit se faire dans la douleur. Pour remplacer Enzo Hervé, blessé sérieusement en début de saison, les Coujoux ont fait appel à Nicolas Sanchez. L’ouvreur argentin et ancien parisien aura la lourde tâche de relever une équipe à la dérive. Pour y parvenir, des matchs décisifs se profilent. Entre autres, lui et ses nouveaux coéquipiers défieront consécutivement Bayonne, promu, et Perpignan, 13ᵉ, le 28 janvier et 4 février. Entre temps, ils recevront Clermont et Toulon pour essayer de récupérer quelques points. Un chemin qui s’annonce périlleux quand on sait que Brive compte seulement 2 victoires cette saison. Avec 13 points, ils accusent déjà 8 points de retard sur Castres, 12ᵉ, et 5 points sur l’USAP. Pour donner un ordre d’idée, le Biarritz Olympique avait 4 victoires et 18 points à son compte au même stade de la compétition lors de la saison de Top 14 2022-2023.