Australie. Quade Cooper appelé en renfort, Duncan Paia’aua sélectionné pour le Rugby Championship

Le vétéran australien Quade Cooper a été appelé par Dave Rennie en vue du Rugby Championship et notamment des matchs face aux All Blacks.

Malgré ses 70 sélections avec les Wallabies, l'Australie refuse la nationalité à Quade CooperQuade Cooper va-t-il rejouer pour la première fois avec les Wallabies depuis 2017 ? L'ouvreur, qui évolue au Japon depuis deux ans aux Kintetsu Liners, est en Australie en vacances et il va s'envoler pour la Nouvelle-Zélande en vue de la Bledisloe Cup. La presse australienne nous apprend que le sélectionneur des Wallabies Dave Rennie l'a appelé en renfort en vue des chocs face aux All Blacks. "Rennie et Cooper ont organisé une réunion de 90 minutes cette semaine pour discuter de la perspective de le faire venir à l'entraînement, étant donné le casse-tête logistique de faire venir des joueurs de tout le pays", explique le Sydney Morning Herald. La blessure à l'aine de James O'Connor empêchera le numéro 10 de se rendre en Nouvelle-Zélande et avec des restrictions aux frontières, Rennie n'a eu d'autre choix que de se tourner vers l'ouvreur aux 70 sélections.



Pour l'heure, il n'est pas question de lui donner les commandes de l'attaque des Wallabies aux dépens du jeune Noah Lolesio, décisif face au XV de France lors de la tournée des Bleus. Cependant, le joueur de 33 ans pourrait apparaître sur la feuille de match en cas de blessure. Surtout, il va apporter toute son expérience à cette jeune équipe australienne. Il est arrivé au camp des Wallabies dimanche soir et s'est présenté aux nouveaux membres de l'équipe, dont le Toulonnais Duncan Paia’aua. Le 3/4 polyvalent du RCT a été sélectionné via la règle Giteau qui permet au sélectionneur d'appeler un joueur évoluant à l'étranger quand bien même il ne possède pas 60 sélections. Une bonne nouvelle pour le joueur, mais qui va priver Toulon d'un élément important pendant de longues semaines. Paia’aua était semble-t-il en vacances en Australie avant de retourner en France. C'est une des raisons pour laquelle Rennie a fait appel à lui.

Le calendrier original de la Bledisloe Cup prévoyait le premier match à Auckland le 7 août, avant les matchs à Perth (21 août) et Wellington (28 août). Mais pour minimiser les déplacements, Rennie a révélé que le nouveau plan prévoit de jouer le deuxième match à Wellington le 14 août.