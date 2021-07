Malgré ses 70 sélections avec les Wallabies, l'Australie refuse la nationalité à Quade Cooper

L'ancien demi d'ouverture des Reds, Quade Cooper, n'a toujours pas obtenu la nationalité australienne après 20 ans dans le pays et 70 sélections.

À 33 ans, le dmi d'ouverture australien Quade Cooper n'a toujours pas la nationalité du pays pour lequel il a joué. Ce mardi, il a posté un document du gouvernement australien lui signifiant qu'il n'aurait pas le papier tant désiré.

Pourtant, Quade Cooper a porté le maillot des Wallabies à 70 reprises, comme il l'a déclaré dans son message sur ses propres réseaux sociaux : "Porter le vert et or 70 fois ne suffit apparemment plus aujourd'hui...". S'il est né dans la région de Waikato, en Nouvelle-Zélande, Quade est arrivé au pays des kangourous à l'âge de 13 ans. Son palmarès sous le maillot vert est pourtant significatif : un Tri-Nations, un Rugby Championship et Super 15, mais aussi deux Coupes du monde en 2011 et 2015. Mais l'ouvreur n'a plus de club depuis son départ du Japon chez les Kintetsu Liners. On connaît la difficulté d'obtenir la nationalité australienne dans un pays fermé.