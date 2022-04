AUDIENCES. Le rugby est (seulement ?) le 4e sport le plus suivi sur Canal +

Dans une interview publiée cette semaine, le président de Canal + Maxime Saada a livré les audiences relatives aux différents sports diffusés sur la chaîne.

Malgré sa place de choix le dimanche soir, le rugby n’est pas au sommet. Sur Canal +, le rugby a pris une place plus importante ces dernières saisons en s’adjugeant les deux tranches horaires de première partie de soirée. Cependant, le ballon ovale est encore loin d’être le roi des audiences sur la chaîne cryptée. Dans une interview publiée le 6 avril dernier dans L’Équipe, Maxime Saada est revenu sur la popularité des différents sports sur le service. Le président de Canal + a notamment évoqué que le fait que le rugby était largement derrière les sports mécaniques en termes d’audiences. RUGBY. C’est un carton ! L’audience pour fêter le Grand Chelem de la France est historique

Une donnée intéressante, mais à nuancer

Le sujet initial de l’interview était justement la prolongation des droits de diffusion de la Formule 1 sur la chaîne. Niveau chiffres, le dirigeant déclare : “En audience pure, la Ligue des champions attire en moyenne 1,6M de téléspectateurs, la F1 1,1 M, la moto 800 000 et la Ligue 1 arrive quatrième avec 533 000 téléspectateurs de moyenne sur l'affiche du samedi soir et moins le dimanche... J'ai même envie de dire quatrième ex-aequo puisque le Top 14 est à 528 000.” Les statistiques évoquées représentent les moyennes des grandes affiches. Elles peuvent cependant être à nuancer. Ces dernières sont effectivement celles fournies par Médiamétrie. Les visionnages en streaming ou sur les différentes plateformes de Canal + ne sont pas pris en compte. Stade Toulousain - Stade Rochelais : carton d'audience pour la finale du TOP 14

Mais alors, ce constat est-il négatif ? Ces dernières saisons, il semblerait que non. La physionomie d’un championnat hebdomadaire crée logiquement moins d’engouement qu’un Grand prix ou qu’une affiche de Ligue des Champions. Ces évènements sont beaucoup plus limités et dispersés sur le calendrier. Le fait que le Top 14 fasse des audiences à celle de la Ligue 1 peut être considéré comme un signe de bonne santé de notre championnat. Une comparaison à nuancer, la chaîne cryptée ne possédant que 2 affiches hebdomadaires de Ligue 1 contre 7 de Top 14. Mais d’autres signes positifs pointent le bout de leur nez. Le Canal Rugby Club a par exemple égalé son record d’audience au début du mois d’avril 2022. L’an dernier, la demi-finale opposant Toulousains et Bordelais avait rassemblé plus d’un million de téléspectateurs. Rien de bien inquiétant donc du côté des prés de l’ovalie.