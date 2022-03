RUGBY. C’est un carton ! L’audience pour fêter le Grand Chelem de la France est historique

Ce samedi 19 mars, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont conqui les cœurs des amateurs de ballon ovale et au-delà…

La statistique est ahurissante. Ce samedi 19 mars au soir, l’équipe de France a fait vibrer l’Hexagone. Devant leur poste, il y a eu jusqu'à 10, 5 millions de petits et grands prêts à encourager les Bleus, selon le service presse de France TV Sport. Un nombre ahurissant qui se stabilise à une moyenne d’environ 9 millions de personnes durant l’intégralité du match. Ce palier n’avait jamais été atteint pour les Bleus sur le service public. Hier, la tunique frappée du coq a obtenu sa meilleure visibilité hors coupe du monde. Plus fou encore, environ 40% des personnes postées devant un téléviseur l’étaient pour observer Antoine Dupont mettre à mal Ben Youngs et sa bande. Le tout, pour les voir venir à bout de leurs meilleurs ennemis sur le score de 25 à 13.

Aussi impressionnante soit-elle, l'aura du VI Nations a encore beaucoup à faire pour espérer effleurer celle du Trophée Webb Ellis. Dans la compétition reine du rugby mondial, tout gros matchs des Bleus attirent, en moyenne, au-delà des 10 millions de personnes. Même sans affiche alléchante, un France - Namibie avait attiré près de 12,5 millions de téléspectateurs en 2007. Le record absolu, lui, se situe à 18,3 millions de paires de mirettes concernées. Il a été atteint lors de la Coupe du Monde 2007 à l'occasion de la demi-finale entre la France et l'Angleterre. Comme quoi, les Crunch semblent synonymes de record… Mais si les joueurs à la tunique bleu roi continuent de performer, il ne fait aucun doute sur leur capacité à battre ce score. Une finale de Coupe du Monde au Stade de France aurait même des allures de cadre idéal, non ?