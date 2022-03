Équipe de France. La France seconde nation au classement mondial !

Ce dimanche, les hommes de Fabien Galthié se réveillent en tant que dauphin des champions du monde sud-africains.

Ce dimanche 20 mars, Antoine Dupont et ses coéquipiers connaissent sûrement le plus beau réveil de leur carrière. Vainqueurs du Tournoi des VI Nations, doublé d'un Grand Chelem, ils réalisent un exploit que le rugby français n'avait plus connu depuis 12 ans. Face aux autres grandes nations du nord, elle se donne le droit de se revendiquer comme la plus forte d'entre elles. Une donnée qui est partagée par le classement mondial World Rugby. La victoire face à l'Angleterre (25-13) leur permet de glaner la seconde place de ce dernier.

Séparée de seulement 0,20 unité avant le match, la France passe temporairement devant la Nouvelle-Zélande. Selon un communiqué de World Rugby, les Tricolores égalent le meilleur classement de leur histoire avec cette performance. La dernière fois, c'était lors de la Coupe du Monde 2007. Les Bleus avaient connu cette joie quelques jours en venant à bout de la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Quelques jours après, elle y descendait à cause de ses défaites face à l'Angleterre, puis l'Argentine.

Mais, que l’équipe de France ne s’inquiète pas. Cette fois, ils resteront dauphin au moins jusqu’à la tournée à venir au Japon. Classés 10ème, les Cherry Blossoms pourraient cependant ne pas rapporter beaucoup de point aux tricolores. À l’issue de cette fenêtre internationale du prochain Rugby Championship à venir, la France pourrait redescendre avant la tournée d’automne. De quoi pimenter les rencontres prévues fin 2022. Parmi tout ça, ils devraient affronter les champions du monde springboks à Marseille.