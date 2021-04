ASM Clermont. Bientôt un nouveau rôle pour Aurélien Rougerie ?

La Montagne s'interroge sur l'organigramme de l'ASM Clermont Auvergne pour la saison 2021/2022.

C'est une certitude, Franck Azéma ne sera plus le manager de l'ASM la saison prochaine. Le club a officialisé la nouvelle il y a plusieurs semaines. Mais depuis, rien n'a été communiqué sur sa future destination, bien que beaucoup l'envoient du côté de Montpellier. Le problème, explique La Montagne, c'est que Clermont a besoin des indemnités des deux ans de contrat restant à Azéma pour passer à l'offensive, et faire signer un contrat à son remplaçant.

Voire payer à son tour des indemnités si Jono Gibbes est choisi. Le Néo-Zélandais est encore sous contrat avec le Stade Rochelais...

TRANSFERT. Top 14. ASM. Olivier Magne candidat à la succession de Franck AzémaLe journal régional s'interroge également sur le devenir d'un certain Aurélien Rougerie. La Montagne rapporte que le président du club, Jean-Michel Guillon, aimerait nommer "une sorte de « directeur du rugby » dont les fonctions seraient plus administratives, axées sur le recrutement et le projet à plus long terme." Rôle dévolu à Jean-Marc Lhermet, et qui pourrait donc revenir à l'ancien capitaine du club. "Rien n’est moins sûr, avance le journal, même s’il a fait part au président de sa volonté de s’inscrire dans le futur avec le prochain entraîneur."

Selon vous, un tel rôle conviendrait-il à Aurélien Rougerie ?