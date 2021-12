ARBITRAGE. TOP 14. Cité après sa percussion à la tête sur Serin, Léo Berdeu devait-il être exclu ?

L'ouvreur de Lyon Léo Berdeu a été cité après le match perdu face à Toulon suite à sa percussion au niveau du visage de Baptiste Serin.

VIDEO. Top 14. Gabin Villière (RCT) n'a pas été effrayé par les charges des LyonnaisSamedi à Mayol, les Toulonnais n'ont pas eu la vie facile face à Lyon. Malgré tout, ils ont réussi à remporter un succès précieux dans cette saison compliquée. Un essai de Duncan Paia'aua et des coups de pieds de Belleau et Carbonel ont permis au RCT de faire la différence. Cependant, ce match aurait pu prendre une tournure plus "facile" pour les Varois si d'aventure les visiteurs avaient été réduits à 14 de manière temporaire voire définitive après l'heure de jeu. On joue la 61e minute lorsque Serin est à la réception d'un coup de pied. Le demi de mêlée tricolore dégage à son tour puis il est percuté par l'ouvreur du LOU Léo Berdeu au niveau du visage. L'ancien Bordelais reste au sol. La vidéo est demandée et le Lyonnais simplement pénalisé. Une décision qui n'a vraiment été du goût du public qui aurait préféré qu'il écope au moins d'une biscotte pour ce geste inutile.

Qu'en pense notre arbitre maison ?

Point Arbitrage : Léo Berdeu réalise bien une percussion à retardement après le jeu au pied. Une faute bête bien évidemment qui était largement évitable. Le demi d’ouverture a été cité cette semaine pour cette action. Mais le commissaire s’intéresse surtout au “Contact avec la tête”. L’angle de caméra ci-dessus démontre que l’épaule de Berdeu percute la tête de Baptiste Serin.



Revoyons le process des "Contacts à la tête” :

On peut estimer que le degré de danger est moyen. Le jaune aurait été approprié à la situation.

Le Lyonnais Berdeu est convoqué devant la Commission de discipline et des règlements en sa séance du mercredi 8 décembre 2021. Quelle sera sa décision ? À la place de l'arbitre, qu'auriez-vous décidé ?