''Antoine Dupont est le meilleur 9 de la planète'' : Jérome Kaino encense le demi de mêlée français

Sur l'émission ''Le French Rugby'', l'ancien international néo-zélandais Jérome Kaino s'est montré dithyrambique au sujet d'Antoine Dupont mais aussi Romain N'tamack.

Antoine Dupont n'en finit plus d'impressionner. Tous les superlatifs sont bons pour décrire actuellement l'une des figures de proue du rugby tricolore. Stratosphérique sous le maillot Bleu, le natif de Lannemezan régale également avec son club, le Stade Toulousain, auteur notamment d'un essai mémorable face à l'UBB avant de récidiver il y a encore quelques jours face à Agen. Le 23 décembre dernier, Jérome Kayser dans l'émission anglophone ''Le French Rugby'', présentée également par John Beattie, a loué les qualités du numéro 9 Haut-Garonnais. Pour l'ancien talonneur de l'ASM, Dupont est au sommet de son art : ''Il a toujours été un athlète incroyable et un joueur fantastique, mais le poste de demi de mêlée requiert bien plus que cela. J'ai toujours dit ''laissez lui du temps''. Mais depuis quelques mois il a vraiment atteint le top niveau. Sa connexion avec Romain N'tamack a énormément progressé aussi.''

Des propos accentués par Jérôme Kaino, invité de l'émission et partenaire de Dupont et N'tamack dans la ville Rose : ''Je pense que depuis, 1 an, 1 an et demi, Antoine Dupont est le meilleur 9 de la planète''. Avant de poursuivre : ''Chaque fois qu'il joue, il est le meilleur garçon sur le terrain''. L'ancien troisième ligne All Blacks aux 81 sélections avec le maillot de la fougère, le place donc au sommet de la hiérarchie mondiale des numéros 9, sans omettre d'y ajouter son compatriote, Aaron Smith. Mais Kaino croit également beaucoup en Romain N'tamack, le partenaire de charnière d'Antoine Dupont. Il considère que tous les deux ''seront probablement les deux meilleurs joueurs à leur poste lors des cinq ou six prochaines années.'' Des propos élogieux qui ne demandent que confirmation.

Crédit Vidéo : Rugby Pass Official