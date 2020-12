Un Chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autres mots pour qualifier l'essai d'Antoine Dupont [VIDEO]

Le match de Top 14 entre le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles a été marqué par un sublime essai d'Antoine Dupont.

Ce dimanche, Antoine Dupont a pensé à tous ceux qui n'ont pas été gâtés par le père Noël ou bien qui ont reçu par exemple une manette PS5 alors qu'ils n'ont pas la console. Le demi de mêlée du Stade Toulousain nous a en effet régalés avec un sublime essai face à l'UBB lors des Boxing Days. Pourtant rien ne laissait présager d'un essai des locaux à la 49e. Mais c'est dans une position inhabituelle que le numéro 9 des Bleus a mis le feu à la défense. Servi par son compère de la charnière Romain Ntamack à hauteur de la ligne des 10 mètres, Dupont a totalement pris les défenseurs à revers avant de battre deux Bordelais sur les appuis et avec un raffut pour s'engouffrer plein centre. Ne restez alors plus que Romain Buros pour l'empêcher d'aller en Terre promise. Mais l'arrière, qui n'est pourtant pas un Espoir, a été laissé sur place sur le cad-deb du Tricolore. Un essai malgré le retour d'Uberti, qui a permis à Toulouse de faire le break.



Les hommes de Mola ont en effet pris dix longueurs d'avance et n'ont plus jamais été inquiétés dans cette partie. Mieux encore, ils sont allés chercher le bonus offensif avec des réalisations de Lebel à la 67e puis Médard avant la sirène. Avant eux, Huget et Tolofua avaient trouvé le chemin de l'en-but bordelais. Dupont s'illustrant déjà en début de rencontre sur l'essai de l'ancien ailier du XV de France. En face, Bordeaux a pu compter sur ses Bleus pour rester dans la partie. Moefana a marqué à la 19e tandis que Jalibert a été précieux face aux perches. Mais avec seulement deux essais inscrits dans le premier acte (Paiva, 29e), l'UBB n'a pas été en mesure de faire tomber le Stade Toulousain, dauphin de la Rochelle après cette 12e journée.

Crédit vidéo : Youtube Top 14