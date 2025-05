Antoine Dupont devient actionnaire… à Los Angeles, et ce n’est pas un hasard

Antoine Dupont investit à Los Angeles ! Le capitaine des Bleus entre dans le game américain avec une vision à long terme et des valeurs bien ancrées.

Dupont, la Californie et la vision long terme

Il mène le jeu comme personne sur le terrain avec le Stade Toulousain… et visiblement en dehors aussi. Antoine Dupont devient officiellement actionnaire du Rugby Football Club Los Angeles, formation engagée en Major League Rugby (MLR). Une nouvelle étape dans la carrière d’un joueur qui voit loin, très loin.

Ce n’est un secret pour personne : Los Angeles est une ville qui parle à tout le monde et qui sera au centre du sport mondial dans les années à venir. Et Dupont l’a bien compris.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le capitaine du Stade Toulousain et des Bleus a justifié son choix avec une vision claire :

Los Angeles est en passe de devenir l’épicentre mondial du sport avec l’accueil des Jeux Olympiques, l’essor de la Major Rugby League et la Coupe du monde de Rugby en 2031. C’est un moment charnière, une opportunité unique de participer à quelque chose de grand.

Une démarche ambitieuse, assumée, dans la lignée d’autres grands noms passés à l’investissement, à l’image de Ma’a Nonu avec la San Diego Legion. À 42 ans, certains font des puzzles. Nonu, lui, repart au combat avec Toulon et 'achète' un club

Un projet qui fait vibrer le demi de mêlée

Dupont, qui était allé aux USA l'été dernier après son titre olympique en rugby à 7, parle même d’un vrai coup de cœur pour la dynamique locale :

J’ai découvert une énergie, une ambition et un amour du sport qui m’ont profondément touché. Ce projet incarne des valeurs qui me sont chères : le dépassement de soi, la transmission, et l’ouverture culturelle.

Avec son aura, sa rigueur et son image planétaire, il apportera bien plus qu’un simple soutien financier à ce club en pleine construction. Un ambassadeur parfait pour porter la MLR vers une nouvelle dimension.

Ce geste illustre une tendance de fond : les grands noms du rugby s’ouvrent à l’international, et contribuent activement à faire grandir le rugby ailleurs. Dupont, toujours là où on ne l’attend pas, continue d’élargir son terrain de jeu. Et cette fois, direction Hollywood.