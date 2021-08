Amicaux. Paris bat Montpellier, Narbonne chute à domicile : les résultats des matchs amicaux du week-end

En amical ce samedi, le Stade Français est venu à bout de Montpellier à Bastia tandis que Narbonne s'est incliné sur sa pelouse contre Valence Romans.

À un peu moins de 15 jours de la reprise du Top 14, certaines équipes du championnat français étaient sur les terrains ce week-end dans le cadre des matchs amicaux. À Bastia, Montpellier et le Stade Français s'affrontaient ce samedi dans une rencontre qui a vu les hommes de Gonzalo Quesada s'imposaient au forceps. Si les Cistes menaient à la pause (14-7) grâce à des réalisations de Garbisi et Verhaeghe contre une d'Arrate, les Parisiens ont finalement inversé la tendance au retour des vestiaires. Coville, Francoz et Alo-Emile franchissaient la ligne montpelliéraine. Victoire 28-14 des soldats roses qui ont pu s'appuyer sur une conquête efficace et impériale pour glaner ce succès.

MATCHS AMICAUX. L'UBB sans trembler, Vannes surpris, un nul dans le derby, tous les résultats

🏁 FIN DU MATCH | 1️⃣4️⃣-2️⃣8️⃣



Les Stadistes s’imposent pour ce dernier match amical après une grosse deuxième mi-temps 💪

Prochain rendez-vous le 4 septembre pour le derby à Jean Bouin 🔜#MHRSFP pic.twitter.com/4Ox639u3u1 — Stade Français Paris (@SFParisRugby) August 21, 2021

Dans l'autre affrontement de ce samedi, Narbonne pensionnaire de Pro D2 ne s'est pas rassuré. En effet, les Audois ont chuté sur leur pelouse face à Valence-Romans, tout juste relégué en Nationale (14-18). Menés 18-0 aux citrons, les Narbonnais ont tenté de renverser la situation en seconde période, en vain.

Les résultats :

Samedi 21 août

Montpellier - Stade Français : 14-28

Narbonne - Valence-Romans : 14-18