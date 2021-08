MATCHS AMICAUX. L'UBB sans trembler, Vannes surpris, un nul dans le derby, tous les résultats

Découvrez tous les résultats des matchs amicaux de ce vendredi soir avec les succès de Castres, de l'UBB ou encore de Clermont.

Le CO a remporté la première édition du trophée Ibrahim Diarra aux dépens de Montauban. Les Castrais, menés à la pause 5 à 12, ont fait la différence dans le second acte grâce à des essais de Urdapilleta (7e), Raisuqe (52e), Pieterse (58e), Chilachava (73e) et Combezou (77e).

Top 14. Trois choses à connaître sur JJ Hanrahan, le nouvel ouvreur de l'ASMSur la pelouse de Jean-Alric, l'ASM de Jonno Gibbes a dominé Aurillac à la faveur de quatre réalisations par 4 essais de Fofana (39e), Hanrahan (45e), Moala (62e) et Ezeala (70e). La recrure irlandaise Hanrahan a transformé les quatre essais. En face, le Stade Aurillacois a marqué par deux fois par Delarue (19e) et Profit (41e).

#SAASM Une première victorieuse pour Clermont face à

Aurillac.

Auteurs de 4 essais, les hommes de Jono Gibbes démarrent sérieusement leurs matchs de préparation.

Auteurs de 4 essais, les hommes de Jono Gibbes démarrent sérieusement leurs matchs de préparation.

𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 🔙



Retour en images sur notre match amical face à @UBBrugby

Succès de l'UBB sur le BO à Lille. Domvo (19e) pour le BO a répondu à l'essai de Kaulashvili (16e) puis Lamothe a doublé la mise à la demi-heure après une belle course de Mori. Le second acte a été plus pauvre en essai et il a fallu attendre la 73e pour voir Massé marquer pour son premier match pro après un jeu au pied de Dubié. Le jeune Bielle-Biarrey s'est, lui aussi, illustré en fin de partie (80e) pour un premier essai chez les pros.

Perpignan 19-5 Colomiers

Promu en Top 14, l'USAP a eu du mal à battre Colomiers. Pujol avait pourtant marqué à la 11e minute mais les Catalans n'ont finalement marqué qu'un essai dans le premier acte. Eru puis Tadjer ont fait grimper la marque après les citrons avant que Moro ne permette à son équipe d'effacer le zéro du tableau de marque.

Fin de match sur une égalité ! Merci pour votre présence à tous sur le live !!

Et rendez-vous, la semaine prochaine, au Stade des Alpes... avec vous !! ❤️💙

Et rendez-vous, la semaine prochaine, au Stade des Alpes... avec vous !! 27 août, 20h45 !

Score de parité dans ce derby entre l'USO et le FCG. À la pause, les locaux menaient 13 à 10 malgré un essai de Segure, Sweetnan ayant marqué dans les arrêts de jeu de la première période. Le score a enflé au retour des vestaires grâce à Lassalle suite à un bon travail de Credoz. Mais l'interception de Qadiri à la 47e puis la pénalité de Glenat a permis à Grenoble d'égaliser 20 partout. Après un dernier coup de pied de chaque côté, les deux équipes n'ont pu se départager.

Vannes 28-28 Jersey

En dépit de trois essais dans le premier acte par Curtis, Valleau et Bazin, puis de nouvelles réalisations par ces mêmes Curtis et Bazin, le RCV n'a pu se défaire de l'équipe de Jersey. Les Anglais n'ont rien lâché dans cette partie alors qu'ils étaient menés 21 à 7 après un essai d'Olowofela. Suite à un essai de pénalité puis une réalisation de Parker, tout était presque à refaire pour Vannes. À sept minutes de la sirène, Wes White feed Pretorius a permis aux visiteurs d'égaliser. Les Bretons ont refusé plusieurs fois de prendre les points au pied, si bien qu'ils ont failli perdre cette rencontre sur une dernière attaque.