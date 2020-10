All Blacks - Les frères Barrett de retour pour la deuxième manche face à l’Australie

Les hommes en noir pourront compter sur des renforts de choix à l’Eden Park. Les trois frères Barrett seront alignés face aux Wallabies.

Le choc dantesque entre All Blacks et Wallabies lance idéalement la saison internationale [VIDEO]Les All Blacks doivent se faire pardonner après leur match nul concédé sur la pelouse de Wellington contre l’Australie, dimanche dernier (16 à 16). Pour se faire, le néo-sélectionneur Ian Foster a mis les petits plats dans les grands en effectuant 5 changements par rapport à l’équipe accrochée à la semaine passée. Le phénomène des Blues Caleb Clarke (21 ans, 1m85 pour 107kg) est donc aligné à l’Eden Park pour la première fois sous le maillot noir, en lieu et place de George Bridge, blessé au pectoral et absent 6 mois. Dane Coles reprend lui le talon au profit de Codie Taylor, qui glisse sur le banc, quand Anton Lienert-Brown formera la paire de centre habituelle aux côtés du solide Jack Goodhue.

Surtout, les Kiwis pourront compter sur le retour au complet de la famille prodige du pays, les Barrett. Le double meilleur joueur du monde, Beauden, regagne son poste d’arrière après une gêne au talon la semaine précédente, son frère Scott le banc après des mois d’absence sur blessure quand le petit dernier et marqueur au Sky Stadium, Jordie, conserve lui sa place sur l’aile droite des Blacks, où son jeu aérien et sa grande taille seront appréciés. Notez que comme Clarke, le jeune Tupou Vaa’i (20 ans) fêtera sa première titularisation en sélection et ce après l’annonce du forfait de Sam Whitelock, qui manquera là seulement son 12e match avec les hommes à la fougère depuis… 2010 !