Le choc dantesque entre All Blacks et Wallabies lance idéalement la saison internationale [VIDEO]

Quel match entre les All Blacks et les Wallabies pour la Bledisloe Cup. Les deux nations n'ont rien lâché et ont poussé pour la victoire jusqu'à la 89e.

On comprend que vous n'ayez pas eu le courage de vous lever en pleine nuit pour voir ce premier match la Bledisloe Cup entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais on ne va pas vous mentir : vous avez raté l'une des rencontres les plus disputées entre ces nations rivales. Et l'une des fins de match les plus dramatiques dans l'histoire de la rivalité entre All Blacks et Wallabies. Il a fallu attendre la 89e pour voir l'arbitre renvoyer les acteurs aux vestiaires sous une pluie battante. C'est seulement la 8e fois en 167 affrontements qu'ils ne peuvent pas se départager.



Les Australiens ont pourtant eu la balle de match sur un coup de pied très longue distance d’Hodge à la 83e. Il aurait pu envoyer le ballon dans les tribunes si le poteau n'avait stoppé sa course. Avant ça, les Blacks ont aussi laissé des points en route quand Ioane a vendangé un essai en perdant le contrôle du cuir dans l'en-but après un très beau mouvement de ses coéquipiers. Les deux équipes ont finalement marqué deux essais et deux pénalités, Jordie Barrett répondant à la 79e à O'Connor pour égaliser à 16 partout. Ce qui sera finalement le score final.