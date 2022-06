RUGBY. Ils jouent en France et vont participer à la Coupe d'Afrique avec des rêves de Coupe du monde

Alors que débute le 1er juillet la Coupe d'Afrique pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde, nombreux sont les joueurs africains évoluant en France.

Du 1er au 10 juillet, se déroulera la Coupe d'Afrique de rugby. La compétition compte pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023 en France. Huit équipes qualifiées grâce au tour préliminaire se disputeront le titre dans un format de phase finale directe. Quarts de finale, demi-finales et finale à l'issue desquels on connaîtra le champion d'Afrique ainsi que le qualifié au mondial, qui rejoindra la poule A, où se trouve la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay. Le finaliste de la compétition sera reversé en tournoi de repêchage qui aura lieu en novembre cette année et qui sera la dernière chance de qualification pour le Mondial tricolore.

La Namibie, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, le Sénégal, l'Algérie, l'Ouganda et le Kenya, s'affronteront cette année à Marseille et Aix-en-Provence. Ces huit équipes présentes, ont la particularité de comporter de nombreux joueurs évoluant en France, notamment dans les divisions amateurs ! En tête évidemment, l'Algérie. Tous les joueurs alignés pour la Rugby Africa Cup 2022 évoluent en France. Que ce soit le capitaine Jonathan Best, ancien grenoblois et biterrois, parti au RC Romans, ou encore l'ailier virevoltant de Rouen Nadir Megdoud, l'Algérie s'appuie sur un groupe s'entrainant régulièrement dans de bonnes conditions avec de bonnes individualités. Reste maintenant à construire un collectif pour cette Coupe d'Afrique.

RUGBY. Algérie, Portugal, etc. Ces petites nations qui ont explosé en 2021 !Futurs adversaires de la Namibie, le Burkina Faso pourra également compter sur l'apport "d'Européens". Le pilier Boris Tankeu Tchiwo, évoluant en Fédérale 2 au FC Tournon-Tain Rugby, ainsi qu'Aboubacar Yamba du Rugby Club Palavas les Genêts, apporteront de l'expertise au groupe.

RUGBY. Ils s'entrainent deux fois par semaine sur terre battue et rêvent de la Coupe du monde en FranceLa Côte d'Ivoire est largement représentée par des joueurs évoluant en France. Avec une tradition rugby beaucoup plus importante que la plupart de ses voisins, des joueurs comme Bakary Meité, deuxième ligne de Carcasonne en Pro D2 et auteur d'une excellente saison, et d'Evrad Dion Oulai, champion de France de Nationale avec Massy, feront partie de l'effectif. Autre Massicois évoluant cette fois avec le Sénégal : Kaman Gassama. Le seconde ligne sera accompagné des piliers de Suresnes (Nationale) Kaba Cissé et Ousmane N'Diaye. Enfin, deux joueurs de Fédérale 3 du RC Amiens et RC Compiègne, défendront les couleurs du Zimbabwe. Il s'agit du demi d'ouverture Riaan O'Neill, ainsi que de Shayne Makombe.



La Namibie, elle, grande favorite de la compétition, possède l'emblématique Pieter-Jan Van Lill, ancien joueur de l'Aviron Bayonnais et désormais à Valence Romans Drôme Rugby. Seules deux équipes possèdent un effectif dont la quasi-totalité évolue au pays ou sur le continent africain. Il s'agit de l'Ouganda et du Kenya. Les Ougandais, invités en 1987 à la première Coupe du Monde et les Kényans, très présents sur le circuit mondial de rugby à 7, se déplaceront en France avec un effectif très très local. La compétition, organisée en France, permet donc aux joueurs qui évoluent en métropole d'y participer plus facilement, et également d'offrir une fenêtre de visibilité du rugby africain.