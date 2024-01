À 41 ans, cette légende du rugby prolonge chez les pros à la surprise générale

Ce samedi 14 janvier, le légendaire centre All Black Ma’a Nonu a été annoncé dans l’équipe de San Diego en Major League Rugby.

Jeune dans la tête et dans les jambes alors ? Hier, un grand nom du rugby a été annoncé sur un terrain professionnel pour les prochains mois. En effet, le All Black Ma’a Nonu (103 sélections) va retourner jouer au Legion de San Diego en major League Rugby (MLR), le championnat professionnel américain, pour l’année 2024.

He’s baaaaaack 🐐 Ma’a Nonu is back for another season! #WeAreLegion pic.twitter.com/in1qn9pIA8 — San Diego Legion Rugby (@SDLegion) January 13, 2024

VIDÉO. Ma'a Nonu a toujours une vision de jeu exceptionnelle à défaut d'avoir des cannes

Ma’a Nonu, l’indémodable

Dans un premier temps, l’annonce de ce nouveau contrat a surpris en raison de l’âge du joueur, qui soufflera sa 42e bougie en mai prochain. En rempilant, Ma’a Nonu dépasse les 20 ans de carrière en professionnel, puisqu’il a entamé son épopée rugbystique en 2003 aux Hurricanes en Super Rugby, appelé Super 12 à l’époque.

Ensuite, elle a également interrogé par l’effectif qui accompagnera le centre. Ce dernier évoluera aux côtés d’un autre grand nom du rugby en la personne de Matt Giteau. L’ouvreur australien arrive en provenance des Los Angeles Giltinis, alors qu’il n’a plus joué un match de rugby professionnel depuis août 2021, suite à la suspension de son club de toutes compétitions.

RUGBY. Comme Ma'a Nonu, ces papys qui ont fait de la résistance chez les pros passé 40 ans

Depuis son arrivée en MLR, Ma’a Nonu a toujours porté les couleurs du Legion de San Diego. En trois saisons, il a disputé pas moins de 32 matches pour 31 titularisations. Il a également inscrit 6 essais et… un drop, le seul de sa carrière !

En autant de matches, l’ancien international néo-zélandais a déjà failli remporter la compétition américaine lancée en 2017. L’été dernier, il est allé jusqu’en finale et s’est incliné (25-24) face aux Free Jacks de la Nouvelle-Angleterre. Il jouait avec l’ancien deuxième ligne All Black Isaac Ross (8 sélections), âgé de 39 ans.

VIDEO. En force, Ma'a Nonu résiste à 5 défenseurs pour marquer à presque 40 ans !

Déjà dans la légende du rugby

Vétéran en Amérique, Ma’a Nonu est l’un des derniers vainqueurs de la Coupe du monde 2011 à continuer à jouer au rugby professionnel. Sur d’autres continents, on retrouve également Sam Whitelock à la Section Paloise ou Owen Franks aux Crusaders. Un autre champion devait rejoindre la MLR cette saison, en la personne d’Aaron Cruden qui était pressenti pour signer en faveur de l’équipe new-yorkaise, mais cette dernière a récemment cessé toute activité.

Sur l’ensemble de sa carrière, Ma’a Nonu a accumulé un prestigieux palmarès en sélection. En plus d’être un centurion avec les All Blacks, il est double champion du monde (2011 et 2015) et a remporté deux Tri-Nations et trois Rugby Championship. En club, il ne compte aucun titre, mais a déjà disputé deux finales de Super Rugby et tout autant en Top 14 sous les couleurs du RC Toulon.

VIDÉO. Il y a 20 ans, les minots Carter et Nonu s'affrontaient avec leurs provinces