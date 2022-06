VIDÉO. Ma'a Nonu a toujours une vision de jeu exceptionnelle à défaut d'avoir des cannes

Malgré la lourde défaite de son équipe face à Austin, l'ancien All-Black Ma'a Nonu a encore une fois démontré qu'il lui restait de (très) bons restes.

À 40 ans, l'ancien All-Black aux 103 sélections ne cesse de s'éclater en MLR (Major League Rugby). La preuve encore ce week-end, lors du match entre son équipe (San Diego), et le club d'Austin Gilgronis. Car si d'un point de vue collectif, la rencontre ne s'est pas très bien déroulée pour l'ancien joueur du RCT (défaite 44 à 28), ce dernier nous a néanmoins offert une merveille de passe au pied, qui a permis à son équipe d'inscrire un magnifique essai en contre. En effet, et alors que son équipe est acculée dans ses 22 mètres, le vétéran surgit du rideau défensif pour intercepter le ballon. Voyant qu'il n'a plus les cannes pour finir le coup tout seul, le Néo-Zélandais glisse un coup de pied rasant parfaitement dosé pour son coéquipier. Une action qui se conclura par un essai quelques secondes plus tard. Comme quoi, il y a des choses que l'on ne perd pas !

VIDEO. En force, Ma'a Nonu résiste à 5 défenseurs pour marquer à presque 40 ans !Pour rappel, le centre passé par Wellington et les Hurricanes a fait son retour cette saison du côté des États-Unis, après avoir effectué une pige lors de la saison 2019-2020.

RUGBY. Comme Ma'a Nonu, ces papys qui ont fait de la résistance chez les pros passé 40 ans