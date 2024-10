80 sélections et un Brennus, un ex du Stade Toulousain vers un retour en Top 14 ?

Annoncé par les Glasgow Warriors, le départ de Richie Gray a été officialisé pour la fin du mois de novembre. Il a signé avec un club “étranger” inconnu.

Mais où ira le colosse écossais. À 35 ans, Richie Gray n’a plus grand-chose à prouver. Pourtant, le deuxième ligne vient d’annoncer qu’il quittait les Glasgow Warriors à la fin du mois de novembre. Sans en dire plus, il a uniquement indiqué qu’il avait d’ores et déjà accepté l’offre d’un club étranger.

Dans un communiqué publié par son club, champion d’URC 2024, le joueur ne cache pas son enthousiasme lié à cette nouvelle aventure. “Ce déménagement est une opportunité fantastique pour moi et un changement vraiment excitant pour ma famille. J'attends avec impatience le défi qui m'attend”, argue l’international écossais.

Top 14 ou le Japon ?

Pensionnaire de Top 14 de 2013 à 2020, à Castres puis Toulouse, Richie Gray connaît bien le championnat de France. Si sa destination n’a pas encore fuité, le voyage s’effectuera après la fenêtre internationale d’automne, où le joueur pourrait être appelé pour faire ses adieux à la sélection. Loin de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, le colosse pourrait-il revenir ?

Au vu de la situation de certains clubs, une arrivée en Top 14 en qualité de Joker médical serait loin d’être impossible. Certaines écuries du Top 14 ont eu de sérieux pépins dans la cage. Récemment, l’USAP a perdu Posolo Tuilagi pour de longs mois et Swan Rebbadj connaît le même sort du côté du RCT. D’autres clubs sont également sous tension à ce poste, à l’image de la section Paloise.

Cependant, rien n’indique clairement que l’Écossais se rende en France. D’un point de vue calendrier, une arrivée en Super Rugby ne semble pas coïncider, mais de l’autre côté du globe, une arrivée en Japan League One pourrait aussi être probable. En effet, le championnat nippon reprend au début de l’hiver, fin décembre.

Richie Gray ? Ici, tour de contrôle

Tout au long de sa carrière, Richie Gray a fait trembler l’espace aérien des pelouses de rugby. Redoutable en touche, l’Écossais est aussi un excellent plaqueur et un joueur de ballon adroit. Ses qualités rugbystiques lui ont permis de glaner 79 sélections avec l’Écosse et une apparition avec les Lions britanniques, sur une carrière internationale longue de presque 15 ans.

En club, le joueur a régulièrement été embêté par les blessures. Mais du haut de ses 2,06 mètres, le colosse de Rutherglen a eu l’occasion de soulever quelques trophées. Entre autres, il a remporté le Top 14 2018-2019 avec le Stade Toulousain, après une finale perdue du côté du Castres Olympique en 2014. Récemment, il a aussi remporté l’United Rugby Championship avec les Glasgow Warriors, portés par une belle génération et quelques généreux vétérans.

