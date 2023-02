6 NATIONS. Non vous ne rêvez pas, la France est la dernière nation à avoir battu l'Irlande chez elle

Samedi, pour la 2ème journée du Tournoi des 6 Nations, le 15 de France fera face à l'Irlande à Dublin. Une rencontre qui pourrait mettre fin à une série de 12 victoires de rang...

Ce samedi, le XV de France a rendez-vous à Dublin avec le favori de ce Tournoi des 6 Nations 2023 : l'Irlande. En effet, les hommes d'Andy Farrell ne cessent d'impressionner le monde du rugby depuis plusieurs mois désormais. La preuve encore le week-end dernier, où les Irlandais n'ont fait qu'une bouchée du Pays de Galles, pourtant à domicile. Une équipe redoutable loin de ses terres, et presque imbattable à domicile. Car oui, pour voir une défaite du XV du Trèfle dans son jardin, il faut remonter loin, très loin. Plus précisément il y a deux ans, un certain 14 février 2021. Ce jour-là, les coéquipiers de James Lowe s'étaient inclinés de deux petits points (13 à 15), face à... L'équipe de France ! Et oui, les derniers à avoir fait tomber l'Irlande à domicile sont bien les hommes de Fabien Galthié. Car depuis cette rencontre, Sexton et les siens restent sur une série impressionnante de 12 succès de rang ! Et parmi eux, de nombreuses victoires de prestige face aux All Blacks (29-20), contre les champions du Monde sud-africains (19-16), ou encore face à l'Angleterre (32-18).

Vous l'aurez compris, la tâche sera loin d'être aisée pour les coéquipiers d'Antoine Dupont, qui sortent d'une prestation plus que moyenne face aux Italiens. Néanmoins, s'il y a bien une équipe qui peut aujourd'hui faire tomber les ogres irlandais sur leur terrain, c'est bien le XV de France ! Reste à voir désormais si les Bleus arrivent à réaliser cet exploit. Une chose est sûre, samedi à Dublin, une série prendra fin. En espérant que ce ne soit pas celle des Tricolores, qui, on le rappelle, restent sur 14 victoires de suite...

