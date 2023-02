6 NATIONS. Mais où est passé Will Connors, le surdoué de la 3ème ligne irlandaise disparu depuis 2 ans ?

Titulaire avec l'Irlande lors de la tournée automnale 2020 et le Tournoi 2021, le prometteur Will Connors (26 ans) a depuis complètement disparu des radars...

Souvenez-vous : fin 2020, l’Irlande se déplace en France et l’on présente alors les nouvelles forces vives de l’Eire, en cette année post coupe du monde. Là, on cause forcément du nouveau tandem des Irish, un flanker et un arrière. Les deux sont amis d’enfance et présentes comme des surdoués. D’ailleurs, leurs premières sélections en attestent et en février 2021, ils sont reconduits face au Bleu dans le Tournoi. Pour autant, deux ans plus tard, seul Hugo Keenan est toujours là. Will Connors, lui, a complètement disparu des radars, que ce soit en sélection comme en club.

Hugo Keenan et Will Connors, deux larrons en foire irlandais dont les Bleus devront se méfierMais alors que s’est-il passé ? Comment ce joyau de 1m96 a-t-il pu ne plus jamais apparaître sur une feuille de match des Verts alors qu’il était annoncé comme un crack de ce jeu à son poste ? Véritable condensé d’intelligence, d’athlétisme et d’efficacité sur le pré, la faucheuse Connors a depuis largement été dépassée par Caelan Doris, son cadet de 2 ans, pour ne citer que lui. Au vrai, il suffit de jeter un oeil aux fiches de l’infirmerie pour mieux comprendre : blessé gravement au genou face à l’Écosse lors de l’avant-dernier match du Tournoi, l’enfant de Donadea en a fini pour sa saison 2020/2021.

18 plaquages, 11 courses... cet Irlandais a brillé le week-end dernier dans le 6 Nations, et ce n’est pas celui que vous croyezIl revient en fin d’année, puis, après une heure de jeu dans les jambes, rechute. Résultat, il est éloigné des terrains jusqu’à l’orée de cet exercice 2022/2023. Malgré tout, à force de persévérance, le grand casqué refait son apparition et enchaîne quelques matchs, essentiellement sur le banc. Jusqu’à, en octobre dernier, une rupture du tendon du biceps. Le calice jusqu’à la lie pour Connors, qui sur les 24 derniers mois, n’a donc connu que 2 titularisations et 240 minutes de temps de jeu. Famélique. Surtout pour un joueur de sa trempe. De retour il y a une dizaine de jours avec le Leinster, le garçon a donc quelque temps de plus pour se remettre en jambes et ne pas prendre de risques avec son corps. En espérant le revoir lors du prochain France vs Irlande. Histoire d’éviter une carrière à la Dan Leavy, pour ce grand talent de la 3ème ligne irlandaise…

