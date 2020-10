Hugo Keenan et Will Connors, deux larrons en foire irlandais dont les Bleus devront se méfier

Ils sont amis intimes, joueurs talentueux et ont une ascension commune tirée tout droit d’un film fantastique. La France devra se méfier de ce duo face à l'Irlande.

Ah le monde du rugby et ses formidables histoires humaines si chères à notre coeur… Imaginez un peu que deux des meilleurs amis de la vie jouent dans la même équipe professionnelle. Pas mal, non ? Imaginez maintenant qu’ils aient fait leurs débuts ensemble en coupe d’Europe, qui plus est sous les couleurs du Leinster et face à l’ogre des Saracens, en quart de finale de la compétition. Fantastique ! Imaginez enfin que ces deux larrons aient maintenant effectué leurs débuts internationaux ensemble et qu’ils aient été en lice l’un et l’autre pour être désigné homme du match… On touche à l’irrationnel là !

Et pourtant, c’est bel et bien l’histoire d’Hugo Keenan et Will Connors, les deux meilleurs acolytes de Dublin. Le premier a inscrit deux essais lors de la victoire de l’Irlande sur l’Italie le week-end dernier (50 à 17) et montré toutes ses qualités de vitesse et de belle gestuelle ballon en main. Le second, lui, flanker de son état, n’en a inscrit qu’un mais a aussi réalisé 20 plaquages, effectué une dizaine de courses la gonfle entre les mains et gagné 3 turnovers d’après les médias irlandais. Vous préférez l’or ou le diamant ?