6 Nations. Les supporters tricolores seront-ils privés d’Irlande-France à Dublin ?

Avant Irlande-France, beaucoup de supporters tricolores ne savaient pas s’ils pourraient assister à la rencontre. La cause ? Un manque de personnel à l'aéroport de Dublin.

6 NATIONS. Non vous ne rêvez pas, la France est la dernière nation à avoir battu l'Irlande chez elleCe samedi, le 15 de France a rendez-vous avec l’une des plus gros défis qu’il a eu à affronter sous l’ère Galthié : l’Irlande. Numéro 1 mondial, le XV du Trèfle impressionne depuis plusieurs mois maintenant, terrassant tout sur son passage. Un match au sommet donc, que certains supporters français auraient pu rater ! En effet, à cause d’un manque de personnel à l’aéroport de Dublin, celui-ci envisageait de refuser l’atterrissage à certains vols, dont plusieurs contenaient des supporters des Bleus. Un problème qui a finalement été réglé ce jeudi, comme l’a annoncé le CEO de l’aéroport de Dublin Kenny Jacobs sur la radio News Talk. Une bonne nouvelle donc pour les 1500 supporters concernés, mais aussi pour les Bleus, qui pourront compter sur leur public pour les encourager. Pour rappel, les Irlandais n’ont plus perdu à domicile depuis 12 matchs, soit un peu plus de 2 ans. Et leur dernier bourreau n'est d'autre que le XV de France, qui s'était imposé 13 à 15 lors du Tournoi des 6 Nations 2021.

