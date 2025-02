6 Nations. Le XV de France se réorganise ! Deux Bordelais ont déjà quitté Marcoussis avant l'Italie

Le XV de France se réorganise ! Jalibert et Lamothe rentrent à Bordeaux, laissant Galthié ajuster son équipe. Ramos en 10, Penaud incertain… le point sur la situation à quelques jours du match.

Alors que le XV de France s’apprête à affronter l’Italie ce dimanche dans le cadre du Tournoi des 6 Nations, deux joueurs girondins ont déjà quitté le groupe. Matthieu Jalibert et Maxime Lamothe sont rentrés à Bordeaux. L'ouvreur était pourtant titulaire face à l'Angleterre à l'instar de Damian Penaud. Lequel devrait aussi être libéré ce mercredi avec 13 autres éléments du groupe.

Jalibert forfait, Ramos en 10

Si la présence en 10 de Matthieu Jalibert n'était clairement pas assurée en Italie. Il s'avère que le Girondin est souffrant. Il n’a pas participé à l’entraînement. Renvoyé à Bordeaux, il n'est pas certain qu'il joue avec l'UBB ce week-end en Top 14 face à Clermont.

XV DE FRANCE. Trois chocs, une revanche : le programme explosif des Bleus en novembre 2025Sans lui, et avec le retour de Barré, c’est Thomas Ramos qui devrait être aligné à l’ouverture face à l’Italie. Une décision forte et logique, qui illustre la confiance placée en Ramos et la volonté du staff de maintenir une continuité dans la stratégie offensive.

Présent dans le groupe élargi, Maxime Lamothe a aussi été libéré prématurément. Le talonneur n’a pas encore eu l’occasion de gratter du temps de jeu avec les Bleus durant ce Tournoi. Selon Actu Rugby, le Bordelais pourrait lui aussi avoir été touché par un virus.

Une composition qui se dessine

Devant, Jelonch et Flament ont été ménagés, mais devraient être prêts pour dimanche. Le deuxième ligne devrait démarrer dans la cage face aux Italiens aux côtés du Lyonnais Mickaël Guillard.

Entre stratégie et dynamique, le XV de France affine sa méthode : personne n'est à l'abri ? (sauf Dupont)Quant à Damian Penaud, il a été vu s’entraînant avec les "hors-groupe", mais son absence face aux Italiens n’est pas encore actée. Attissogbe est annoncé à l'aile pour le remplacer. Une belle aubaine pour le Palois même si on voit mal Galthié se priver du Bordelais face aux Irlandais.

Ce match contre l’Italie s’annonce donc sous tension pour les Bleus, qui doivent réagir après un début de Tournoi mitigé. Nul doute qu'il sera également très riche d'enseignements compte tenu de ces changements dans les lignes. Reste à voir si cette composition saura trouver la bonne carburation dimanche à Rome.