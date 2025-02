Entre stratégie et dynamique, le XV de France affine sa méthode : personne n'est à l'abri ? (sauf Dupont)

Pas de rupture, mais des ajustements : Laurent Sempéré détaille les orientations du staff tricolore avant le match contre l’Italie. Entre stratégie et dynamique, le XV de France affine sa feuille de route.

Le XV de France s’apprête à affronter l’Italie dans ce Tournoi des 6 Nations 2025, et les choix du staff tricolore suscitent de nombreuses interrogations. Laurent Sempéré, adjoint en charge de la conquête, a pris le temps d’expliquer en conférence de presse la stratégie et les ajustements prévus pour ce match.

Une concurrence saine et assumée

"Il y a de la concurrence et c’est primordial de la conserver", insiste Sempéré via Le Figaro. Pas question pour le staff de remettre en cause son groupe ou ses principes : "On est conscient qu’on dispose d’une marge de progression. Ce groupe a la capacité de se critiquer mais aussi, c’est à souligner, la maturité de ne pas tout remettre en cause." Ainsi, chaque joueur est en permanence challengé, et les choix pour affronter la Squadra Azzurra ne dérogent pas à cette règle.

Le pari du banc en 7-1 ?

L’un des sujets brûlants concerne la composition du banc. Le staff n’exclut pas un schéma en 7-1, soit sept avants et un seul trois-quarts. "Cette option du 7-1, comme le 6-2 ou le 5-3, ce sont des choix de coaching, rien d’autre", explique l’entraîneur adjoint via RugbyPass. Une telle répartition renforce la présence physique devant et permet de coacher poste pour poste en conquête, mais demande aussi une grande adaptabilité.

Top 14. Remanié mais ambitieux : entre absents et bricolage, la composition probable du Stade Toulousain"Un banc en 7-1 demande d’envisager les choses différemment, avec des avants qui peuvent être amenés à jouer derrière en cours de match." Cette semaine à l’entraînement, Oscar Jegou et Paul Boudehent ont dû s’essayer au centre, preuve que toutes les hypothèses sont à l’étude. On sait aussi que Mauvaka peut jouer en 3e ligne. On n'est donc pas à l'abri d'une évolution de la composition en cours de rencontre à Rome ce dimanche.

Des ajustements, pas une révolution

Face aux critiques, Sempéré tient à préciser : "Des changements oui, mais pas une rupture. Il y a une continuité dans notre méthode." Les récentes performances et les états de forme des joueurs sont scrutés pour dicter les choix. "(Le banc, NDLR.) a un peu moins apporté que contre le pays de Galles. D’où la nécessité de faire vivre l’émulation." Les absences, comme celle de Meafou, pousse aussi l'encadrement à faire des choix. Et à tester des options. Lesquelles pourraient être intéressantes pour l'avenir. Notamment en vue de la Coupe du monde 2027.

La concurrence ne se limite pas aux avants : Théo Attissogbé, performant ces dernières semaines, pousse lui aussi à la réflexion, tandis que Damian Penaud, préservé le week-end dernier, reste un cadre du groupe. "On prend tout ça en compte", assure Sempéré. On serait donc loin de la punition évoquée par certains médias ces derniers jours en ce qui concerne le Bordelais. Et ce, même si sa prestation en Angleterre n'a pas été à la hauteur de son talent.

6 Nations. Les Bleus trop ''arrogants'' ? Clive Woodward attaque le XV de France, a-t-il vraiment tort ?On peut donc y voir à la fois une piqure de rappel, mais aussi une gestion de l'effectif pour préparer l'avenir. Une manière pour Galthié et ses adjoints de montrer qu'aucune place n'est acquise. Et qu'en dehors d'Antoine Dupont, tout le monde se doit d'aller chercher le maillot, pour reprendre les mots du sélectionneur. Une manière de combattre une possible arrogance qui pourrait naitre dans les rangs tricolores. Alors, quelle stratégie finale pour ce duel face à l’Italie puis contre l'Irlande ? Rien n’est encore figé, mais une chose est sûre : le staff veut maintenir une dynamique de progression sans chambouler son projet de jeu.