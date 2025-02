6 Nations. Le XV de France à l'affut, si l'Écosse déroulait le tapis rouge aux Bleus en renversant Irlande ?

L’Écosse va recevoir l’Irlande pour la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations 2025. Un exploit du XV du chardon profiterait beaucoup au XV de France…

Ce week-end, le XV de France joue le Crunch à Twickenham, ce samedi 8 février à 17h45. Toujours de l’autre côté de la Manche, une seconde rencontre devrait avoir un intérêt capital pour les Bleus. En effet, l’Irlande se déplace en Écosse pour un match sous tension, ce dimanche à 16h.

A quelle heure regarder Vos Matchs de Rugby du 6 Nations Angleterre/France et Ecosse/Irlande ?

Possible exploit en Écosse ?

Du côté de Murrayfield, une victoire écossaise serait un avantage non négligeable en faveur du XV de France pour l’équation complexe qui décidera du vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2025. Pour cause, l’Irlande a déjà reçu l’Angleterre sur ce calendrier et en fera de même avec le XV de France, le 8 mars prochain.

Bien qu’elle n’ait que deux réceptions sur l’année, les deux formations accueillies à Dublin semblent être les principaux concurrents du XV du Trèfle sur cette édition 2025. Les Irlandais se déplaceront en Italie et au pays de Galles après leur halte à Édimbourg. Des déplacements où la victoire paraît très peu probable, sauf immense exploit.

6 Nations. ‘‘Ils veulent la couronne’’, le choc Irlande vs France fait (déjà) saliver le rugby anglo-saxon

Ainsi, le déplacement de James Lowe et ses coéquipiers sur la pelouse de la 6ᵉ meilleure nation du monde, selon le classement World Rugby, est l’une des quelques rencontres qui peut sérieusement inquiéter l’Irlande, 2ᵉ nation mondiale. De plus, une éventuelle victoire écossaise annihilerait les scénarios de Grand Chelem irlandais.

Le XV de France pourrait en profiter…

Un résultat pareil offrirait un peu plus de marge de manœuvre aux Bleus. Pour rappel, ces derniers doivent se déplacer consécutivement en Angleterre, en Italie, puis en Irlande. En clôture du Tournoi des 6 Nations, le XV de France recevra l’Écosse sur la pelouse du Stade de France. Bien évidemment, la manière la plus simple de gagner le Tournoi des 6 Nations reste de gagner tous ses matchs.

''Dupont est la meilleure chose qui soit arrivée au rugby'', quand l’Irlande tombe sous le charme de Toto…

Néanmoins, cette équation paraît très peu probable. En effet, le XV de France n’a jamais remporté tous ses matchs sur une année impaire, soit avec 3 déplacements, depuis le début du siècle et l’arrivée de l’Italie dans la compétition. Un Grand Chelem cet hiver deviendrait sans nul doute la plus grande performance de l’histoire du rugby français.

De fait, une victoire écossaise ouvrirait une porte unique et bienvenue pour le XV de France. Cependant, une victoire écossaise ferait office de véritable exploit, plus qu’on ne peut le penser. Pour cause, Finn Russell et ses coéquipiers n’ont plus remporté le moindre match contre les hommes de l'Eire depuis près de huit ans. Le dernier succès écossais était le 4 février 2017, à Murrayfield. Aujourd’hui, Zander Fagerson, Jonny Gray, Finn Russell et Huw Jones sont les seuls Écossais alignés ce dimanche qui étaient présents ce jour-là. Depuis, les hommes de Greg Townsend ont perdu les 10 chocs irlando-écossais qui ont suivi.

6 NATIONS. Blessures, pression et calendrier : l'Écosse a-t-elle les armes pour triompher ?