6 NATIONS. Bleuets dans la tourmente, manager frustré : ''On ne pourra pas avoir ce même fonctionnement l’an prochain''

Défaits 2 fois en 3 matchs, les Bleuets savent que l’absence de leurs joueurs les plus confirmés est une des raisons de leurs échecs. Et espèrent que cela change à l’avenir.

Si vous suivez les équipes de France dans leur ensemble, vous n’êtes pas sans savoir qu’il n’y a pas que la vitrine du rugby tricolore qui pêche en ce moment. En termes de résultat et en dépit d’une victoire bonifiée en Écosse, les U20 ne font pas beaucoup mieux que les grands, avec deux défaites, face à l’Irlande et l’Italie.

Mais les contextes, eux, sont difficilement comparables. Certes, les hommes de Fabien Galthié étaient amputés d’Antoine Dupont, Romain Ntamack, Anthony Jelonch, Thibaud Flament ou encore Many Meafou dans ce début de Tournoi, mais Sébastien Calvet, lui, ne pouvait pas compter sur la moitié de ses meilleurs éléments des générations 2004 et 2005.

En plus de Marko Gazzotti, Posolo Tuilagi ou Théo Attisogbe, pas apparus une seule minute avec les Bleuets, les très performants Tuifua, Castro-Ferreira ou Bosmorin (blessure) sont rentrés en club à l’issue de la victoire en Ecosse, sans revenir à Marcoussis depuis. Conséquence des refus des clubs de lâcher leurs minots sur qui ils comptent en cette période de doublons. Chose qui existait déjà par le passé, mais jamais comme cette année.

"Nous sommes dans un sacré contexte. Cette politique du Jiff est au summum de ce qu'elle devait apporter. Il y a aussi le cas de la masse salariale, où les meilleurs joueurs coutent très cher et les clubs font appel aux jeunes joueurs JIFF pour les compléter ", décortique Sébastien Calvet en conférence de presse, comme rapporté par ActuRugby.

"Ce n’est de la faute de personne. (…) Mais cela frustre sur le moment et pour cette compétition, car on veut la gagner et se donner les moyens de la gagner."

Reste que si la victoire dans ce Tournoi est à oublier, la rotation que connaissent les U20 et le lancement de nombreux 2005 dans le bain leur servira probablement à en récolter de précieux fruits en vue du Mondial cet été. "Ce Tournoi va remplir notre projet, en faisant des rotations et des évaluations afin d’aligner la meilleure équipe possible pour la Coupe du monde," souligne également Calvet.

Après avoir remporté 3 fois consécutivement la compétition, la série s'arrêtera-t-elle en 2024, alors ? C'est une hypothèse plus plausible que les autres années, d'autant que des garçons comme Tuilagi, Gazzotti ou Tuifua pourraient être réquisitionnés par Fabien Galthié pour la tournée en Argentine sur la même période. Mais puisque le vivier français semble inépuisable…