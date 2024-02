RUGBY. 6 Nations. XV de France. Posolo Tuilagi, seule belle éclaircie dans la grisaille tricolore ?

Le 2e ligne Posolo Tuilagi a été l'une des rares satisfactions du match du XV de France face à l'Italie. Des prestations qui laissent entrevoir un avenir radieux.

Le match nul du XV de France face à l'Italie dans le 6 Nations a laissé beaucoup d'observateurs et supporters dubitatifs concernant ces Bleus. Les prochains matchs pourraient répondre à certaines questions quant à la capacité des Tricolores a en enfin retrouver (ou pas) le niveau qui était le leur il n'y a encore pas si longtemps. Certaines réponses pourraient être apportées par le staff et les joueurs. Sans doute se sont-ils déjà dits les choses en interne comme ils l'avaient annoncé après cette rencontre.

En attendant de revoir des Bleus conquérants, nous avons essayé de nous focaliser sur le positif en vue de l'objectif principal de l'équipe de France qui est, rappelons-le, déjà champion du monde pour la première fois de son histoire. L'une des rares satisfactions de ce Tournoi après trois rencontres, c'est Posolo Tuilagi. XV DE FRANCE. Comment Galthié peut-il continuer à se passer du meilleur marqueur du Top 14, Baptiste Couilloud ?En l'absence d'Antoine Dupont, ou d'un autre Tricolore en vue, le deuxième ligne de l'USAP concentre toutes les attentions. De par son gabarit en premier lieu, mais aussi son âge et son potentiel qui semble énorme. A seulement 19 ans, et en l'espace de deux entrées en jeu et d'une titularisation, le champion du monde U20 a laissé entrevoir de très belles promesses.

Posolo Tuilagi brille face à l'Italie

Du genre qui permettent de voir au-delà des prestations brouillonnes des Bleus à l'heure actuelle. On aurait d'ailleurs aimé le voir un peu plus sur le pré. Et nous ne somme pas les seuls. "Remplacé beaucoup trop tôt en seconde période car il réalisait une performance remarquable. Il attirait les défenseurs italiens à chaque fois qu'il touchait le ballon, qu'il attaque la ligne d'avantage ou non. C'est déjà une star, quel talent", écrit le très sérieux Planet Rugby. Qui lui a mis la note de 7 après le match.

Idem pour Rugby Pass pour qui "Tuilagi a montré des éclairs de la puissance que lui connaît, sa soif de ballon en attaque se démarquant. Son caractère destructeur dans le ruck est stupéfiant – manipulant parfois des attaquants italiens – et il a montré des mains étonnamment douces qui tranchent avec son gabarit de 149 kg. Pas le plus assidu à parcourir des mètres en défense – ce qui n’est guère surprenant compte tenu de sa taille." 6 NATIONS. Jalibert blessé, qui à l'ouverture du XV de France face au Pays de Galles ?Premièrement, et ce n'est pas une surprise pour ceux qui l'ont suivi chez les U20. Posolo n'est pas seulement un gros porteur. Il sait aussi fait vivre le cuir pour ses coéquipiers. Et c'est un plus car il pose beaucoup d'incertitudes dans la défense à l'instar d'un Meafou. Les défenseurs ne sachant pas s'il va porter le cuir ou bien le passer. Il est donc important pour ses coéquipiers de savoir jouer autour de lui comme c'était le cas avant Antoine Dupont lorsqu'il portait plus le ballon.

Des promesses pour l'avenir

Une gestuelle et des qualités de changement de mains dignes d'un très bon trois quarts selon Jean-Baptiste Elissalde via L'Equipe. "S'il s'interdit d'aller au sol, s'il a envie de rester de debout, il va faire un carnage avec les cannes qu'il a." Le technicien était assez septique à son propos avant le Tournoi. Mais il reconnait que c'est une belle découverte.

L'autre point abordé par Rugby Pass concerne ses déplacements. On peut penser qu'ils ont écrit leur article un peu trop tôt après la rencontre. Car en y regardant de plus près, le Catalan a été l'un des avants les plus mobiles sur le pré lillois. Ce qui est d'autant plus surprenant au vu de son gabarit. Ce qui laisse présager de performances encore plus remarquables avec du travail et surtout une stratégie plus lisible de la part du XV de France. RUGBY. ‘‘Nullissimes’’, ‘‘méconnaissables’’, etc. La Presse incendie le XV de France et applaudit l’ItalieContre l'Italie, Tuilagi n'a au goût de certains, pas été assez servi. A l'instar de certains joueurs, il a aussi parfois semblé perdu, ne sachant pas s'il devait rester d'un côté ou alimenter dans le sens de l'action. Compte tenu de ses qualités et de celles des avants français, beaucoup se demandent d'ailleurs comment ce match a pu échapper aux Bleus. Alors que l'entame avait laissé entrevoir une marche en avant destructrice des Tricolores, ils ont peu à peu perdu le fil. Ce qui a entraîné des pertes de balle, de la frustration puis de la pression. Un cercle vicieux dont ils ne sont pas parvenus à sortir.

Les Bleus sont-ils cramés physiquement ou fatigués mentalement ? Il faudra apporter des réponses à ces questions également. Et les prochains matchs contre le Pays de Galles et l'Angleterre seront à n'en pas douter riches d'enseignement. Néanmoins, les prestations de Posolo Tuilagi, les entrées en jeu de Le Garrec ainsi que l'envie des autres jeunes pousses tricolores, laissent cependant présager d'un avenir meilleur pour ce XV de France.