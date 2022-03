6 Nations. Italie. 3 victoires pour les U20, un succès historique à Cardiff : l'heure du renouveau italien ?

En plus d'un succès historique ce samedi à Cardiff, l'Italie a vu son équipe des moins de 20 ans enchaîner trois victoires cette année et terminer à une honorable quatrième place. Enfin l'heure du réveil ?

Ce samedi, l'Italie a mis fin à sept ans de disette et 36 défaites dans le Tournoi des 6 Nations. Sur la pelouse du mythique Principality (Millenium) Stadium de Cardiff, la Squadra Azzura a éteint le public gallois, d'un exploit fou d'Ange Capuozzo dans les derniers instants. Sûrement l'une des plus belles victoires de l'histoire de l'Italie, dans l'antre le plus beau de ce sport. Et si l'on fait le point, excepté cette triste défaite à domicile face aux Anglais, l'Italie n'a pas démérité et a même laissé entrevoir quelques progrès. Oui il y a cette raclée en Irlande me direz-vous, mais il est important de rappeler que le score n'était que de 7 à 3 au moment où les Italiens se sont retrouvés à 13 puis 12 en fin de match. Trop compliqué donc, pour lutter face à l'une des meilleures nations mondiales. Face à la france, les partenaires de Michele Lamaro se sont accrochés tandis qu'ils ont mis à mal l'Écosse et ont fini par s'imposer au Pays de Galles. De là à voir les Italiens bien plus compétitifs dès les prochaines années ? Possible. Mais ce renouveau pourrait surtout passer par l'excellent Tournoi des moins de 20 ans des jeunes italiens, symboles de la nouvelle génération prometteuse.

En effet, ces derniers ont terminé à une honorable quatrième place, et aurait même pu envisager mieux, si les Anglais n'avaient pas décroché le bonus défensif en France ce dimanche en fin de partie. Une victoire historique, la première de l'histoire face à l'Angleterre dès la deuxième journée a lancé les Azurris pour la suite de la compétition. S'en est suivi une victoire convaincante face à l'Écosse (27-13). Et ce dimanche soir, ils ont imité leurs compatriotes de l'équipe sénior en s'imposant au Pays de Galles (20-27). Bref, une bien belle campagne européenne qui peut promettre des jours meilleurs. Car cela fait déjà quelques saisons que les catégories de jeunes italiennes, rivalisent avec les meilleures nations au monde. Et cela se ressent ensuite au niveau international. Car si nos voisins latins ont eu un certain creux de génération ces dernières années, l'équipe nationale compte s'appuyer sur une jeunesse insouciante pour redorer son blason. C'est par exemple le cas de Paolo Garbisi, seulement 21 ans à qui on a accordé une immense confiance et qui enchaîne les matchs depuis déjà deux saisons. Sans oublier donc Ange Capuozzo qui avait déjà disputé le mondial 2019 avec la sélection italienne des moins de 20 ans et qui s'est avéré décisif sur ses deux premières sélections avec un doublé et une relance lumineuse.

On pourrait également le jeune demi de mêlée Stephen Varney, le centre Leonardo Marin (à peine 20 ans et qui aurait pu jouer le 6 Nations U20) ou le Bordelo-Béglais Federico Mori. Ou encore et même s'il est légèrement plus âgé, le capitaine Michele Lamaro (23 ans), admirable de bravoure et sûrement l'un des meilleurs joueurs italiens du Tournoi. Et n'oublions pas également des Matteo Minozzi ou des Jake Polledri qui pourraient bientôt faire leur retour. Chez les moins de 20 ans, le jeune Alesandro Garbisi, frère de Paolo et demi de mêlée tape à la porte. De quoi espérer enfin bien figurer dans le Tournoi. Car rappelez-vous, même à l'automne dernier, les hommes de Kieran Crowley avaient inquiétés, galérant pour venir à bout d'une timide Uruguay. Face au Pays de Galles cette fois-ci, ils ont enfin fait preuve de solidité dans leur jeu, ont semblé sereins, ont maîtrisé et ont su gérer leurs temps faibles, chose alors que trop rarement aperçue jusqu'à présent. Alors non, cette victoire à Cardiff n'est pas une fin en soi et ne veut pas dire que l'Italie va obligatoirement se sortir de cette sinistrose. Idem pour la bonne passe des U20. Mais cela peut-être les prémices d'une nouvelle dynamique positive. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Transalpins.

