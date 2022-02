VIDÉO. 6 Nations U20. Héroïques, les Italiens décrochent une victoire historique contre l'Angleterre

Les moins de 20 ans Italiens ont réalisé la sensation de cette deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. Sur leur pelouse, ils ont battu l'Angleterre (6-0), une première.

Ce vendredi soir, pour le compte de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations U20, nos Bleuets se sont inclinés en fin de match face aux Irlandais (16-17). Une défaite cruelle, au goût amer. Mais si les espoirs de victoire finale ont été grandement compromis avec ce revers, tout n'est pas perdu pour les Tricolores. Ces derniers devront réaliser un sans faute dans les semaines à venir et pourront toujours compter en parallèle sur un faux pas de leurs concurrents directs. Cela a par exemple été déjà été le cas avec l'Angleterre. En déplacement en Italie, les U20 britannique, pourtant favoris et tenants du titre, se sont inclinés au terme d'un match cadenassé et sans essai (6-0) ! Historique.

RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations U20. La France tombe à la sirène face aux Irlandais



Une rencontre qui aura dorénavant sa place dans les livres d'histoire du rugby transalpin. Et pour cause, c'est la première fois que l'Italie prend le dessus sur l'Angleterre dans cette catégorie d'âge. Battus en France une semaine auparavant (41-15), les jeunes de la Squadra Azzura ont su à plusieurs reprises mettre l'Angleterre, détentrice du Grand Chelem l'année passée, en difficulté. Ils ont bâti leur succès sur une solidarité de tous les instants et sur la botte de leur ouvreur Nicolo Teneggi, qui a passé ses deux coups de pieds en début de chaque mi-temps (6ᵉ ; 44ᵉ). Pour l'anecdote, au sifflet de ce match, on retrouvait la française Aurélie Groizeleau. ''Oui, il était un peu particulier (le match NDLR), ce sont des scores que l'on ne voit plus trop et qui nous rappellent des matchs de série dans la boue (rires)'', a-t-elle notamment déclaré pour Sud Ouest.