6 Nations. RÉSUMÉ VIDÉO. HISTORIQUE : l'Italie s'impose pour la première fois depuis 2015 dans le Tournoi

L'Italie s'est imposée dans les derniers instants à Cardiff suite à une relance folle d'Ange Capuozzo qui a éteint le Millenium. La Squadra Azzura retrouve goût à la victoire dans le Tournoi depuis 2015.

Un moment d'histoire. Depuis 2015, l'Italie n'avait plus remporté le moindre match dans le Tournoi des 6 Nations. Ce samedi, les hommes de Kieran Crowley ont mis fin à sept ans de malédiction. Une Italie séduisante domine largement les 20 premières minutes. Bien en place défensivement, cohérente dans le jeu, la Squadra Azzura ouvrira le score par Paolo Garbisi, avant qu'Edoardo Padovani ne passe une pénalité longue distance (0-6 16ème). Les Gallois, trop prévisibles offensivement, grilleront plusieurs munitions à l'approche de la ligne italienne. Le XV du Poireau trouvera finalement la faille par Owen Watkin juste avant la demi-heure de jeu (7-6). Mais les Italiens, une nouvelle fois par Garbisi puis Padovani inscriront deux pénalités et auraient même pu marquer un essai juste avant les citrons. 7 à 12 à la pause.

6 Nations. 2569 jours plus tard, l'Italie va-t-elle enfin s'imposer dans le Tournoi ?

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Michele Lamaro sont à deux doigts de franchir la ligne après une relance de leurs 40 mètres. Bien servi sur son aile, Monty Ioane fait un numéro de soliste, la joue tout seul malgré un soutien intérieur mais se fait reprendre à un mètre de la ligne. Le tournant du match croit-on alors. Car peu de temps après, les Gallois franchiront la ligne par le talonneur Lake après un ballon porté pour reprendre l'avantage (14-12 52ème). Puis les Italiens enflammeront le Millenium Stadium sur une relance folle. Dans son en-but, Capuozzo résiste à deux défenseurs avant de servir Ioane. Ce dernier, étincelant ce samedi relance, trouve un soutien. Lamaro pousse au pied et les Italiens récupèrent une pénalité convertie (14-15). Mais les Gallois par Josh Adams vont reprendre les devants à dix minutes du terme (21-15). On pense alors les partenaires de Garbisi émoussés, les Gallois ayant plusieurs occasions d'essais. Mais sur une dernière relance déjà légendaire, Ange Capuozzo a climatisé le Millemium. Le petit arrière dans sa course folle a servi parfaitement Padovani à l'intérieur. Garbisi transformait et l'Italie plongeait dans une liesse indescriptible.