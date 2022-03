6 Nations. 2569 jours plus tard, l'Italie va-t-elle enfin s'imposer dans le Tournoi ?

Samedi prochain, l'Italie recevra l'Écosse, pour ce qui sera sûrement sa seule occasion de remporter une rencontre lors de ce Tournoi 2022.

Dernière du classement avec zéro point et 19 essais encaissés en trois journées, l'Italie vit un début de Tournoi plus que chaotique. Dans le même temps, les demandes concernant sa sortie de la compétition se multiplient, tout comme les candidats pour la remplacer (Géorgie, Afrique du Sud). C'est donc en manque total de confiance que les coéquipiers de Garbisi s'avancent pour défier le XV du Chardon à Rome, samedi prochain. Une victoire serait plus que recommandable pour la Squadra Azzurra, qui ne s'est plus imposée dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2569 jours. Une éternité à l'échelle du rugby ! À l'époque, Antoine Dupont venait d'inscrire son premier essai en pro à 18 ans, le RCT dominait l'Europe avec ses nombreuses stars, et Emmanuel Macron n'était qu'au début de son mandat de Ministre de l'Économie. Vous l'aurez compris, il faut donc gagner, et vite pour l'Italie, pour ne pas continuer d'alimenter les débats concernant sa présence dans le Tournoi.

Avec 6 cuillères de bois d'affilée pour l'Italie, il faut remonter à l'édition 2015 pour voir une victoire des Transalpins. Et plus précisément au 28 février 2015, face au XV du Chardon. À cette époque, l'Italie compte dans ses rangs un pack solide, composé notamment de Ghiraldini, Biagi, Minto ou encore de l'éternel Sergio Parisse. Et après une fin de match irrespirable rythmée par les assauts italiens, l'Écosse craque et concède sa troisième défaite du Tournoi (19-22). Un incroyable souvenir pour le XV d'Italie, qui évita par la même occasion de finir dernier, comme l'année précédente. En revanche, si vous voulez voir une victoire à domicile de l'Italie dans le Tournoi, il faut remonter deux ans plus tôt, en 2013. Une édition particulièrement bonne pour les coéquipiers de Parisse, qui s'imposèrent deux fois, face à l'Irlande et contre le XV de France.

Ces dernières années, l'écart de niveau s'est cruellement accentué entre l'Italie et les autres équipes du Tournoi. L'Écosse n'est plus la même qu'il y a 10 ans, et se permet même de jouer les trouble-fêtes face à de grosses nations comme l'Angleterre ou la France. Et pourtant, s'il y a bien une année où l'Italie semble capable de gagner une rencontre, c'est maintenant. Car même si les hommes de Crowley se sont fait (trop) facilement balayés par l'Irlande, ces derniers avaient montré quelques signes encourageants face à la France, puis face à l'Angleterre, notamment dans le jeu courant. De leur côté, les Écossais semblent un peu dans le dur, eux qui restent sur une lourde défaite face aux Bleus, ainsi qu'un revers contre un Pays de Galles plutôt timide. Vous l'aurez compris, les Italiens auront donc leur coup à jouer samedi prochain devant leur public, d'autant que le XV du Chardon doit toujours faire sans plusieurs titulaires (Fagerson, Ritchie etc...). En revanche, les Transalpins feront sans leur porte-bonheur Sergio Parisse, qui a décidé de renoncer à la sélection pour aider le RCT durant cette période compliquée. Un coup dur, d'autant que l'Italie n'a remporté que deux matchs dans le Tournoi sans Parisse : c'était face aux Écossais, en 2000 et en 2011.

