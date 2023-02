6 Nations. ''Ils ont peut-être manqué d'humilité'', Dusautoir analyse la rencontre France-Écosse

L'ancien capitaine du 15 de France Thierry Dusautoir est revenu sur la rencontre des Bleus face à l'Écosse. Un match gagné grâce aux qualités françaises, mais aussi grâce aux erreurs écossaises...

6 NATIONS. Le (presque) essai de Dumortier, l’action qui aurait pu faire basculer France-ÉcosseCe dimanche, le 15 de France a retrouvé le goût de la victoire face à l'Écosse, après le déplacement en Irlande. Un succès bonifié, acquis dans les derniers instants, grâce à un essai de l'homme du match, Gaël Fickou. Avec une efficacité retrouvée, les coéquipiers d'Antoine Dupont se sont rassurés, avant d'affronter l'Angleterre dans deux semaines. Malgré cela, il reste du travail, que ce soit sur l'animation offensive ou bien dans l'occupation. Ancien capitaine des Bleus, Thierry Dusautoir a d'ailleurs partagé cet avis, auprès du journal l'Équipe : ''Les Bleus ont été hyper efficaces, en marquant quatre essais malgré un petit 40 % d’occupation. Jouer haut, chez l’adversaire, est une des ambitions affichées par Fabien Galthié, mais ils n’y sont pas parvenus. La précision du jeu au pied de Finn Russell les a maintenus dans leur camp (...) On a aussi vu que la France était revenue par séquences à son jeu de défi physique au cœur du terrain. C’est ce qui avait marché en 2022, et j’y vois là aussi le besoin de se rassurer. Mais je pense que l’équipe de France a besoin d’enrichir son jeu offensif''.

Mais au-delà de la prestation des Tricolores, ce sont surtout certains choix stratégiques de l'Écosse qui ont étonné l'ancien troisième ligne aux 80 sélections. En effet, l'on a vu les coéquipiers de Russell constamment aller en touche afin de tenter d'inscrire un essai, et ce même quand les pénalités étaient bien positionnées pour prendre les points. Des décisions qui n'ont pas toujours été payantes, les Français ayant plusieurs fois contré les mauls portés écossais : ''Au final, on peut se demander si, avec d’autres choix stratégiques sur leurs pénalités, notamment en première période, les Écossais n’auraient pas pu aborder les dix dernières minutes dans une meilleure position. Ils ont été très peu pragmatiques, et ils ont peut-être manqué d’humilité en jouant comme s’ils pouvaient marquer un essai à chaque fois''. Vous l'aurez compris, pour Dusautoir, la victoire de la France s'est notamment construite sur une efficacité bien plus importante que son adversaire. Un facteur qu'il faudra retrouver dans deux semaines, face au XV de la Rose.

