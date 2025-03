6 Nations. Galthié change tout : le plan qui a remis la France sur le toit de l’Europe

Sous pression avant le début du Tournoi, Fabien Galthié a réussi à transformer et faire gagner le XV de France, dans un style très différent du Grand Chelem 2022.

Attendu au tournant après la Coupe du monde et sous pression après une défaite frustrante en Angleterre, Fabien Galthié a su remettre les Bleus sur de bons rails. En remportant un deuxième Tournoi des 6 Nations sous son mandat, le sélectionneur tricolore voit sa stratégie et ses décisions validées. Entre concurrence, évolution tactique et puissance, il a imposé une nouvelle dynamique à son groupe.

Un XV de France en constante évolution

La défaite à Twickenham a marqué un tournant. Malgré une domination dans le jeu, les Bleus n’ont pas su concrétiser leurs temps forts, manquant de tranchant dans les moments clés. Galthié en a tiré des leçons immédiates en renforçant son banc avec sept avants, une approche inspirée de la stratégie sud-africaine. Le résultat ? Une domination physique totale sur l’Italie (73-24), une performance offensive XXL en Irlande (42-27) et une victoire (plus brouillonne) contre l’Écosse (36-15).

Autre évolution majeure : la remise en cause des statuts. Des cadres comme Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Damian Penaud ont été challengés, prouvant que la sélection se mérite à chaque match. Gaël Fickou, longtemps indéboulonnable, n’a retrouvé sa place qu’en raison du forfait de Pierre-Louis Barassi, preuve que la concurrence est plus ouverte que jamais.

Un virage offensif assumé

Si le Grand Chelem 2022 avait été bâti sur une défense de fer et un jeu de dépossession, le sacre de 2025 repose sur une attaque en feu. Avec 30 essais inscrits, les Bleus ont établi un nouveau record, s’adaptant à une évolution du jeu international où les longs temps de possession et la capacité à enchaîner les séquences sont devenus la norme.

Cette transformation a profité à des joueurs explosifs comme Louis Bielle-Biarrey, auteur de huit essais, égalant un record centenaire. L’efficacité offensive des Bleus a été leur plus grande force, combinant puissance du pack et vitesse des trois-quarts.

Des défis à venir

Avec ce titre, Fabien Galthié a confirmé que son projet de jeu fonctionne, mais il sait que l’adaptation est une nécessité permanente. Les prochaines échéances seront cruciales : la tournée en Nouvelle-Zélande, où l’effectif devrait être remanié, puis les tests de novembre, marqués par un choc contre l’Afrique du Sud.

Le sélectionneur tricolore a prouvé qu’il savait faire évoluer son équipe. Mais face aux meilleurs, il devra encore innover pour garder les Bleus au sommet.