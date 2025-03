6 Nations. Fini la dépossession : comment le XV de France a révolutionné son rugby

L'équipe de France a conclu son Tournoi 2025 de la meilleure des manières : le sacre et un record d'essai. Comment les Bleus en sont-ils arrivés là ?

Avec 30 essais inscrits, le XV de France a frappé un grand coup dans ce Tournoi des 6 Nations 2025. Un record historique, dépassant les 29 essais inscrits par l’Angleterre en 2001. Mais au-delà des chiffres, c’est la manière qui interpelle : les Bleus ont complètement changé de logiciel offensif.

Un changement de paradigme radical

Depuis l’ère Galthié, la France s’appuyait sur une stratégie de dépossession, jouant sur l’occupation et la pression défensive pour épuiser l’adversaire avant de le punir sur des séquences éclairs. Mais 2025 marque un virage net : les Bleus gardent davantage le ballon, multiplient les phases de jeu longues et usent de leur puissance collective pour déséquilibrer les défenses.

60 % des essais français ont été marqués après plus de 30 secondes de jeu. Contre 40 % sur des actions rapides les années précédentes.

Une évolution qui s’explique par un arbitrage plus strict sur les zones de ruck, rendant le jeu au sol plus périlleux. Plutôt que de rendre systématiquement le ballon au pied, la France préfère construire en multipliant les options de passes et en impliquant les avants dans le jeu.

Des avants en mode bulldozer

La clé du système offensif actuel réside dans l’utilisation des avants au cœur du jeu. Avec une concentration des gros au milieu du terrain et des cellules à quatre joueurs, les Bleus avancent, provoquent des fixations et créent des brèches pour les trois-quarts.

Les porteurs de balle ne sont plus juste des déménageurs, mais de véritables manieurs de ballon, capables d’assurer la continuité du jeu avec des passes après contact ou dans le dos.

Thomas Ramos résume bien la philosophie de jeu actuelle :

« On aime avoir le ballon, devant comme derrière. On a construit un système dur à lire, avec plein d’options de jeu. »

Et ça fonctionne : les adversaires sont en permanence sous pression, hésitant entre monter en pointe pour couper les transmissions ou reculer pour contenir les charges des avants. Un dilemme qui coûte cher, car les Bleus sanctionnent chaque erreur.

Un système durable ?

Cette explosion offensive pose une question : les Bleus ne sont-ils pas en train de dévoiler leurs cartes trop tôt ? À deux ans du Mondial 2027, ce système pourrait être disséqué et contourné par les défenses adverses.

Fabien Galthié, lui, garde la tête froide :

« Dans notre sport, tout va très vite. Les règles évoluent, les stratégies aussi, et les rapports de force changent. »

Autrement dit, le staff tricolore est déjà prêt à ajuster sa copie. En attendant, ce XV de France enchaîne les essais (et les victoires) avec une régularité clinique et installe une menace offensive que personne ne peut ignorer.