6 NATIONS. Eddie Jones prêt à encaisser les insultes des supporters écossais

Pour la première journée du Tournoi des VI Nations, l’Angleterre se déplace sur la pelouse hostile de Murrayfield.

Pour nous, un déplacement à Murrayfield est l'occasion d'entendre quelques notes de cornemuses portées par les chants de Flower of Scotland. Cependant, pour Eddie Jones et les siens, le défi n'est pas le même. Pour le XV de la Rose, Murrayfield à des allures de No man's land. En atteste le dernier déplacement anglais en Écosse qui avait vu l'un des adjoints d'Eddie Jones recevoir une bouteille de bière en pleine tête. En mémoire de cet évènement, le sélectionneur anglais a réagi. Il livre son pressentiment selon des propos relayés par RugbyPass : "Le match va être hostile, mais le point positif dans cette histoire, c'est qu'ils m'ont fait venir et que je ne suis pas très populaire. Je suis sûr que je vais recevoir beaucoup d'insultes et je suis heureux de les encaisser."

En effet, il y a deux ans, le lancer de bouteille avait été accompagné d’un grand nombre d’insultes et de gestes obscènes en direction du groupe anglais. L’ancien sélectionneur des Wallabies explique même qu’il est important que les jeunes joueurs se libèrent de cette hostilité. Il dit : “Ils (les jeunes joueurs anglais) vont adorer. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Ils ont l'occasion de jouer le premier match du plus grand championnat du monde. C'est la Calcutta Cup, cela signifie beaucoup. Il est donc important qu'ils comprennent ce qu’ils sont venus faire ici. Des gars comme Tom Curry et nos joueurs plus expérimentés, partageront l'expérience avec les plus jeunes et ensuite nous nous assurerons de bien nous préparer pour le match.”

Une rivalité enflammée

Entre problématique sociétale et rivalité millénaire, la légende de la Calcutta Cup semble toujours aussi ardente. Ce trophée, le plus vieux de l'histoire du rugby, déchaîne encore les passions, à l'image du Flower of Scotlands. Ce dernier fut chanté comme hymne pour la première fois face aux Anglais durant le Tournoi des V Nations 1990, celui qui remportait la rencontre réalisait le Grand Chelem. Ce jour-là, le XV du Chardon ne se défile pas et l'Écosse glane le titre. Mais si la rivalité est belle et que le sport fait office de miroir de la société, espérons tout de même que cette dernière s'arrête à quelques chambrages en tribune.