6 Nations. Écosse. Hastings, Maitland et Jones absents, retour de Redpath pour le Tournoi

Gregor Townsend a dévoilé son groupe pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Sean Maitland, Adam Hastings et Huw Jones sont absents tandis que Cameron Redpath est de retour.

Ce mercredi, le sélectionneur de l'Écosse Gregor Townsend a dévoilé un groupe de 39 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Parmi les surprises de taille, l'ailier des Saracens Sean Maitland et l'ouvreur de Gloucester Adam Hastings ne figurent pas dans la liste. Pour rappel, les deux joueurs étaient des habitués du XV du Chardon. Le premier compte plus de 50 sélections tandis que le second, fils de la légende écossaise Gavin Hastings, est un ouvreur de grand talent mais joue souvent les rôles de doublure, derrière le phénomène Finn Russell. Le centre Huw Jones, étincelant il y a quelques années est absent de la liste. Cependant, en difficulté chez les Harlequins, il n'est que rarement titulaire, ce n'est donc pas étonnant de voir l'ancien joueur des Glasgow Warriors rester à quai.

Écosse, Australie... les adversaires des Bleus pour préparer le Mondial 2023 sont connus !

Parmi les joueurs appelés, on note le retour de Cameron Redpath. Blessé depuis de longs mois, celui qui a repris la compétition ce week-end contre La Rochelle apportera sûrement encore un peu plus de folie à une ligne de trois-quarts qui ne manque pas de talent. Devant, les indéboulonnables frères Fagerson, Jonny Gray, Hamish Watson, Grant Gilchrist ou Jamie Ritchie sont bien évidemment de la partie. Stuart Hogg sera le capitaine tandis que Finn Russell est, lui aussi présent.

Le groupe de l'Écosse

Avants