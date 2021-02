6 Nations 2021. L'Angleterre avec Maro Itoje et son cousin pour accueillir l'Ecosse

L'Angleterre reçoit l'Ecosse samedi, pour son entrée en lice dans ce Tournoi 2021. Malgré les absences, le XV de la Rose alignera une équipe très compétitive.

C'est donc la 128ème Calcutta Cup du nom qui se disputera samedi, à 17h45 à Twickenham, entre l'Angleterre et l'Ecosse. Si le duel fraternel entre les deux voisins est largement dominé par les hommes de Sa Majesté (71 victoires à 40) et que le trophée trône actuellement à Londres après la victoire anglaise à Murrayfield l'an passé (6 à 13), les Ecossais ont des arguments à faire valoir pour la ramener chez eux. N'oublions pas que le XV du Chardon a notamment conservé la réplique de cette coupe disputée depuis 1879 durant 2 années consécutives dernièrement - en 2018 et 2019 - et été capable d'aller chercher un match nul lors de leur dernière visite à Twickenham, au terme d'un match épique.

VIDEO. Ce rugby qui nous manque : l'incroyable comeback des Ecossais dans un Twickenham bouillantSamedi, lors de la 1ère journée du 6 Nations, l'Angleterre a donc sorti l'artillerie lourde pour tenter de conserver le plus vieux trophée rugby de la planète. Malgré les nombreuses blessures, l'équipe alignée par Eddie Jones reste ultra-compétitive. Billy Vunipola et Tom Curry encadreront l'expérimenté Mark Wilson en troisième ligne, de retour dans le XV de départ après un an d'absence. Derrière, les inoxydables Ben Youngs et le capitaine Owen Farrell (192 sélections à eux 2) guideront les 3/4 anglais une énième fois, quand Henry Slade sera accompagné au centre du tout jeune mais robuste Ollie Lawrence. Le triangle d'arrière est un grand classique avec les présences du trio May - Watson - Daly. Enfin et c'est l'anecdote familiale du jour, Maro Itoje sera évidemment titulaire en deuxième latte... non loin de Beno Obano, le pilier de Bath qui fera ses débuts en sélection. Le cubique (1m73 pour 120kg) garçon d'origine nigériane n'est en effet nul autre que le cousin du deuxième ligne star des Saracens et sera présent sur le banc anglais, aux côtés des Ford, Cowan-Dickie ou Lawes.

ANGLETERRE 1 Genge 2 George 3 Stuart 4 Itoje 5 Hill 6 Wilson 8 B.Vunipola 7 T.Curry 9 B.Youngs 10 Farrell 11 May 12 Lawrence 13 Slade 14 Watson 15 Daly 16 Cowan-Dickie 17 Obano 18 Williams 19 Lawes



20 Earl 21 Robson 22 Ford 23 Malins

En face, les Scots se déplaceront avec la majorité de leurs forces vives, mais cela sera-t-il suffisant pour l'emporter à Londres ? Toujours est-il que les cadres Hamish Watson, Finn Russell, Johnny Gray ou Stuart Hogg débuteront tous. La pépite Scott Cummings est également alignée d'entrée, tout comme les frères Fagerson et Cameron Redpath, qui fêtera sa première sélection en 12. Aussi, l'ancien toulousain Richie Gray fait son retour après 3 ans d'absence en équipe nationale. Le phénomène Duhan Van der Merwe (25 ans, 1m93 pour 106kg), lui, sera titulaire à l'aile gauche, ou son duel avec Anthony Watson pourrait donner un match dans le match à très haute vitesse.

6 Nations - Né en France et fils d'une légende écossaise, qui es-tu Cameron Redpath ?