VIDEO. Ce rugby qui nous manque : l'incroyable comeback des Ecossais dans un Twickenham bouillant

Menés 31 à 0, les Ecossais avaient réalisé un impensable comeback face à l'Angleterre à Twickenham lors du Tournoi des 6 Nations 2019.

Ce samedi, l'Écosse défie l'Angleterre dans son antre de Twickenham. Depuis 1990, les victoires des joueurs des Highlands sur les Anglais se comptent sur les doigts d'une main. Pour voir une victoire écossaise sur le sol anglais dans le Tournoi, il faut remonter à 1983. Une autre époque. Pas sûr que la Calcutta Cup rentre à Édimbourg ce samedi... mais on ne sait jamais car le rugby peut nous offrir des scénarios incroyables. Il n'y a pas si longtemps, les hommes de Gregor Townsend l'ont prouvé en réalisant un comeback impensable sur la pelouse de Twickenham. Menés 31 à 0 après 31 minutes de jeu, ils avaient réussi ce qu'aucune équipe du tiers 1 n'avait accompli jusqu'à présent : refaire un retard de plus de 24 points. Si bien que dans les derniers instants de la partie, ils tenaient une victoire historique.



Nowell (2e), Curry (9e), Launchbury (13e) et May (29e) avaient pourtant permis à l'Angleterre de décrocher le bonus offensif avant même la demi-heure. Et si McInally avait réduit la marque avant les citrons, cela ne présageait rien de bon pour les visiteurs. Et puis il y a eu cette deuxième période et ce festival de danse écossaise. Graham par deux fois (47e, 57e), Bradbury (50e) et Russell (60e) ont fait passer la marque de 31-7 à 31-31 partout ! L'Écosse décrochant elle aussi le bonus offensif au passage. Avec 20 minutes encore à jouer, tout était possible. Les Écossais ont été les premiers à frapper par Johnson (76e). Un essai qui avait des airs de succès. Mais sur une dernière action après plus de 83 minutes de jeu dans un stade bouillant, les Anglais ont brisé le cœurs des Écossais pour arracher le nul avec un essai de Ford facilement transformé par ses soins.