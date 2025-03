6 NATIONS. Blair Kinghorn vs Thomas Ramos, un duel pour marquer son territoire à Toulouse ?

Samedi, Blair Kinghorn affrontera le XV de France pour la 10ème fois de sa carrière. Mais pour la première fois depuis qu’il évolue à Toulouse.

Samedi, la France accueillera l’Ecosse au Stade de France avec la ferme intention de remporter le Tournoi en cas de victoire. Chose atteignable pour les Bleus si leurs vieux démons ne ressurgissent pas ce week-end.

Pour les Scots en revanche, cela sera simplement l’occasion de se mesurer à une des 3 meilleures nations mondiales. Une bonne chose pour se tester et gâcher la fête, assuraient les Écossais en conférence de presse cette semaine. C’est tout ?

6 Nations. 103 essais : la virevoltante ligne de 3/4 écossaise peut-elle bousculer le XV de France ?

Remarquez, du côté des hommes en kilt, il y en a bien un pour qui ce match représentera quelque chose de particulier. Blair Kinghorn aura beau fêter son 10ème match face au XV de France, ce sera surtout la 1ère fois qui affrontera ses coéquipiers de Toulouse depuis son arrivée dans la ville rose fin 2023.



Un duel alléchant face à Ramos

Très en forme ces dernières semaines, nul doute que la tour de contrôle écossaise (1m96) voudra réaliser le match en question face à sa douzaine de potes rouges et noirs. D’autant plus qu’avec sa décontraction et son côté chambreur caractéristiques, on imagine bien volontiers le natif d’Edimbourg faire ce qu’il faut pour pouvoir mettre quelques pièces à ses coéquipiers de club.

Un garçon qui connaît donc bien les Bleus et dont il faudra largement se méfier lorsque l’Ecosse aura la possession ainsi que sur les relances. Inspiré, très difficile à prendre lorsqu’il allonge son immense foulée et fiable comme les impôts dans les airs, Kinghorn fera partie des dangers de cette insaisissable ligne de 3/4 écossaise.

''A l’image de ce que fait Toulouse'' : ce point fort du XV de France que craint le sélectionneur de l’Ecosse

Avec en somme, un joli duel à disputer face à Thomas Ramos, son coéquipier avec qui il se dispute la place de numéro 15 à Toulouse pour les matchs couperets depuis 2 saisons maintenant. L’an dernier, l’Ecossais avait d’ailleurs débuté la finale de Champions Cup dans le fond du terrain, avant de glisser à l’aile pour celle du Top 14.

Quid de cette année ? Peut-être que le vainqueur du match dans le match de samedi prendra une longueur d’avance pour le sprint final…